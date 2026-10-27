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De Gregori in prova: nello studio alle porte di Roma nasce “Nevergreen” prima del ritorno in teatro

Francesco De Gregori, 75 anni, è nello studio alle porte di Roma a mettere a punto “Nevergreen” con luci, musica e i suoi collaboratori storici.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Francesco De Gregori, 75 anni, sta lavorando alle nuove tracce di “Nevergreen” in uno studio alle porte di Roma, in vista del suo ritorno in teatro.

Nelle prove, segnate da luci e musica, il cantautore ha messo a punto anche brani ancora poco noti. Accanto a lui ci sono i collaboratori storici che lo accompagnano nella fase di rifinitura del materiale.

Durante le registrazioni sono emersi momenti di confronto sulla resa dei pezzi: a un passaggio particolarmente riuscito si è sentito pronunciare “Andava bene, facciamola ancora una volta”. In un altro momento De Gregori ha rivolto ai presenti una domanda sul futuro del mestiere, chiedendo: “Che dici? Lo possiamo fare questo mestiere ancora per un po’?”

Le prove anticipano il ritorno sulle scene teatrali, mentre il lavoro in studio procede tra ripetizioni e ritocchi sonori.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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