Gabi: per il Brasile la priorità è ricostruire la fiducia reciproca

Gabriela Guimarães, nota nel volley come Gabi, ha commentato il recente esito con soddisfazione, evidenziando però una sfida che va oltre il campo. La giocatrice dell’Imoco Conegliano e capitana della nazionale verdeoro ha indicato come priorità per il suo Paese la ricostruzione della fiducia reciproca.

Nel breve intervento Gabi ha spiegato che, nonostante la contentezza per il risultato, il percorso da affrontare richiederà apertura e confronto. Aggiungendo un richiamo al dialogo, ha sintetizzato la necessità di comunicazione come elemento centrale per andare avanti: “Ma servirà il dialogo”.

La dichiarazione della capitana arriva nel contesto di un bilancio positivo a livello sportivo, ma con uno sguardo alle condizioni sociali che il Brasile dovrà affrontare per ricostruire relazioni di fiducia tra le persone.

L’articolo è a firma di Cosimo Cito ed è datato 27 ottobre 2026. L’ascolto è riservato agli abbonati premium.