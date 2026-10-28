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Putellas e la tendenza del Pallone d’Oro femminile: cinque anni di scelte ripetute

Angelo Carotenuto (Repubblica, 27/10/2026) segnala che da cinque anni la giuria del Pallone d’Oro femminile premia la stessa scuola calcistica e il profilo delle organizzatrici di gioco.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Alexia Putellas è al centro di un articolo di Angelo Carotenuto pubblicato su Repubblica il 27 ottobre 2026 che mette in evidenza una tendenza consolidata nella scelta del Pallone d’Oro femminile.

Secondo l’autore, negli ultimi cinque anni la giuria ha ripetutamente premiato calciatrici provenienti dalla medesima scuola calcistica e appartenenti a una stessa tipologia di giocatrici. Il profilo privilegiato è quello di chi organizza il gioco in campo e assume il ruolo decisivo nel determinare l’andamento delle partite.

Il pezzo evidenzia dunque una continuità nelle preferenze del premio, senza però approfondire altre possibili variabili o spiegazioni sul perché di questa ripetizione di scelte.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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