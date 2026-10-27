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I democratici scommettono sul Texas: James Talarico in corsa per un seggio al Senato dopo 38 anni

I democratici puntano a conquistare in Texas un seggio al Senato dopo 38 anni con il moderato James Talarico, candidato noto e con ambizioni presidenziali.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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I democratici stanno cercando di vincere in Texas un seggio al Senato che manca loro da 38 anni, candidando James Talarico come volto principale della sfida.

Talarico, descritto come una figura moderata, è presentato dal partito come la scelta capace di rompere un lungo dominio repubblicano nello Stato. Il suo profilo pubblico include, secondo quanto riportato, ambizioni che vanno oltre la corsa senatoria, con mire presidenziali.

La campagna dei dem in Texas assume così un valore simbolico e strategico: ottenere un seggio al Senato nello Stato significherebbe per il partito un’importante rottura dopo quasi quattro decenni senza vittorie a quel livello.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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