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HomenotizieFedriga al Festival delle Regioni: stop allo scontro quotidiano sulla sanità

Fedriga al Festival delle Regioni: stop allo scontro quotidiano sulla sanità

Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli-Venezia Giulia, a Firenze chiede una tregua politica sul diritto alla salute.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Massimiliano Fedriga ha chiesto di riconsegnare la sanità alla logica del diritto e non dello scontro politico. Le sue parole sono arrivate al Festival delle Regioni, svoltosi a Firenze, dove il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente del Friuli-Venezia Giulia ha invitato a una “pax” sul tema della salute.

Intervenendo durante l’evento, Fedriga ha avvertito che non si può trasformare la sanità in un terreno di contrapposizione quotidiana che, alla fine, impoverisce i cittadini. Ha inoltre detto che governare la sanità con la “paura elettorale” e promettere soluzioni immediate ai cittadini sarebbe un atto di responsabilità mancata.

Il presidente ha richiamato anche la questione delle risorse, sottolineando che sono necessarie e che spetta alle Regioni utilizzarle in modo adeguato per ottenere risultati concreti.

L’articolo è a firma di Lorenzo Briani, inviato a Fiorenze.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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