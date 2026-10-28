Fedriga al Festival delle Regioni: stop allo scontro quotidiano sulla sanità

Massimiliano Fedriga ha chiesto di riconsegnare la sanità alla logica del diritto e non dello scontro politico. Le sue parole sono arrivate al Festival delle Regioni, svoltosi a Firenze, dove il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente del Friuli-Venezia Giulia ha invitato a una “pax” sul tema della salute.

Intervenendo durante l’evento, Fedriga ha avvertito che non si può trasformare la sanità in un terreno di contrapposizione quotidiana che, alla fine, impoverisce i cittadini. Ha inoltre detto che governare la sanità con la “paura elettorale” e promettere soluzioni immediate ai cittadini sarebbe un atto di responsabilità mancata.

Il presidente ha richiamato anche la questione delle risorse, sottolineando che sono necessarie e che spetta alle Regioni utilizzarle in modo adeguato per ottenere risultati concreti.

L’articolo è a firma di Lorenzo Briani, inviato a Fiorenze.