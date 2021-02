Salvo Veneziano querelato da Alfonso Signorini: la conferma dell’ex gieffino

Salvo Veneziano sarebbe stato querelato da Alfonso Signorini. Trova conferma il rumor che da giorni imperversa sui siti di gossip. Secondo GossipeTV il pizzaiolo sarebbe “pronto a una battaglia senza esclusione di colpi” per “svelare cose che nessuno sa” sul conduttore. E su Instagram aggiunge: “nessuno ci toglierà la libertà, nessuno può chiuderci la bocca”.

Salvo Veneziano vs Alfonso Signorini: le origini

Gli attriti tra Salvo Veneziano e Alfonso Signorini partirono nel gennaio 2020, quando il concorrente fu squalificato dal Grande Fratello VIP per alcune frasi rivolte a Elisa De Panicis. “Se fossi stato single – disse – c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ‘sto culettino… Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna verterbrale proprio… da staccarle la testa e lasciarla così con la pelle sul letto. Solo la pelle perché le ossa me le sono bevute”. Non pago, continuò: “quella è da scannare, da maciullarla. Io gli ho visto le budella, l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. Il siciliano domandò scusa ma si chiese come mai espressioni simili fossero tollerate se pronunciate da altri. Emblematico il caso di Francesco Oppini, “graziato” poiché Signorini conoscerebbe la sua condotta privata.

E dopo molti post polemici, il 2 febbraio Salvo Veneziano si augurò su Facebook di “avere 4 mani: 2 per schiaffeggiare” il conduttore e “due per applaudirsi mentre lo faceva”. Il 5 febbraio Dagospia annunciò che Alfonso Signorini avrebbe “diffidato Stefano Bettarini” e querelato “altri due personaggi” uno dei quali, secondo Giornalettismo, sarebbe stato lui.

Ma il pizzaiolo si mostrò scettico: “Tanti titoli di giornali – scrisse su Instagram il 13 febbraio – ‘Ex gieffino viene querelato’, ‘ex gieffino viene diffidato’. Finitela di scrivere ca***e. Se dovesse succedere sarò il primo a divulgare tutto su i miei social (tutto). Fortunatamente siamo in un paese libero, dove possiamo esprimere e dire la nostra opinione, come hanno fatto sulla mia persona in maniera eclatante e diffamatoria. Chiunque volesse tentare di togliere un solo euro alla mia famiglia (figli) sarebbe solo un meschino, e lì significa scoperchiare il vaso di Pandora, e poi non si può più tornare indietro. Quindi gentilmente, cari giornalisti: basta scrivere questa cosa.

La conferma della querela

Fino al giorno successivo, quando GossipeTV rivelò: “fonti vicine a Salvo Veneziano dicono che la querela c’è”. Secondo quanto riportato, “sicuramente Alfonso Signorini pagherà questa cosa e Salvo sarà un libro aperto. Svelerà diversi scheletri presenti nell’armadio del conduttore. Veneziano non sarà solo in questa battaglia, ci sono già accordi con altri ex gieffini per scoperchiare il vaso di Pandora. ‘Peggio per lui che ha fatto la querela'”. Nonostante ciò, il sito ci tiene a precisare come Salvo Veneziano non abbia problemi con Mediaset e la consideri “una famiglia”.

L’indomani il pizzaiolo confermò tutto su Instagram. “La verità fa male… – scrisse condividendo un pezzo di Igossip – Abbiamo le spalle abbastanza larghe per affrontare tutto e tutti… Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Questa si chiama libertà. Nessuno ci toglierà la libertà. Nessuno ci chiuderà la bocca… sono anni che faccio l’opinionista in tv”.

Come proseguirà la vicenda?

Marie Jolie