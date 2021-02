Stefano Bettarini attacca Signorini: “pagine di una TV orrenda”. E il conduttore “scivola”

Signorini: “Picchia la Gregoraci”, “mer**ccia”

sponsor

A sostenere Bettarini sono arrivati due concorrenti esclusi dal Grande Fratello VIP per frasi sessiste. Filippo Nardi ha commentato: “Sono pienamente d’accordo con te! Grande delusione” mentre Salvo Veneziano ha aggiunto: “Sono indignato per le parole del presentatore”. Per spiegare a cosa si riferisse il pizzaiolo ha postato un video in cui si sente Signorini pronunciare: “quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché ma lei sì. Adesso si aprono tutte le cateratte, non bisogna toccare le donne, bla bla bla bla, oramai non si può più dire niente” e subito dopo: “Elisabetta, ma tu non ti senti un po’ una mer**ccia?”.

commercial



Veneziano ha continuato: “Il paladino della giustizia è scivolato pure lui??? Lui che combatte ogni forma di violenza verbale, lui che ieri sera in prima serata, con tono acceso ha detto: io sono felice che i protagonisti di violenza verbale, protagonisti di una brutta pagina televisiva siano stati mandati a casa. P.S. Scusate, lui è il conduttore, può fare e dire tutto ciò che vuole… noi siamo solo pedine per gli ascolti”.

Su Facebook il pizzaiolo ha rincarato la dose scrivendo: “Ogni volta che vedo Alfonso Signorini vorrei avere 4 mani: 2 per prenderlo a schiaffi e altre 2 per applaudirmi mentre lo faccio”.

Marie Jolie