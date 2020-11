Francesco Oppini squalificato dal Grande Fratello VIP per frasi sessiste? I precedenti

Una nuova bufera ha coinvolto Francesco Oppini, il concorrente del Grande Fratello VIP già accusato di opportunismo per la sua amicizia “strategica” con Tommaso Zorzi. Ma stavolta il figlio di Alba Parietti l’ha fatta grossa e, considerando i precedenti per sessismo, potrebbe anche essere squalificato.

La frase su Dayane Mello

Riferendosi all’avvenenza di Dayane Mello, Francesco Oppini ha pronunciato l’infelice frase “A Verona la violentano“. Ma quando Zorzi ha replicato “ma speriamo di no!” Oppini si è corretto aggiungendo “ma nel senso buono, eh“.





L’episodio risale ad ottobre ma è divenuto virale solo nelle ultime ore grazie a una sua condivisione su Twitter. L’utente _heysestra ha addirittura denunciato che “la ragazza che ha postato il video è stata insultata e ha dovuto disattivare il suo profilo. Rieccolo! Fatelo girare e smettiamola di fare finta di niente. Denunciamo sempre”.

Il web si è scatenato: a quelli che si sono chiesti quale sia effettivamente “il senso buono” della frase Chiara ha risposto “magari intendeva dire quando ad esempio ti dicono ‘sei da stupro’, ovvero che ti sc****ebbero, quindi un complimento“: un commento intriso di maschilismo che nel 2020 deve far riflettere.

Pare inoltre che Oppini non sia nuovo a queste dichiarazioni, come precisa l’utente Alida: “il video era molto più lungo e lui ha detto questa frase in più occasioni, nessuno lo ha?! Non si trova più? In uno era con Matilde Brandi in soggiorno”.





Non è nemmeno la prima volta che Dayane Mello finisce vittima di battute sessiste. Tempo addietro il suo ex fidanzato Mario Balotelli, ospite del programma, aveva risposto a un suo presunto ingresso nella Casa commentando “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice ‘basta che mi fai male'”.

Nel caso di Oppini si tratta però di un concorrente, passibile quindi di squalifica.

Squalifiche per sessismo: i precedenti al Grande Fratello VIP

Nel 2016 fu squalificato Clemente Russo che, parlando di Simona Ventura, disse all’ex marito Stefano Bettarini: “Una donna che tradisce un uomo si deve lasciare uccisa nel letto“.

Stesso trattamento per Salvo Veneziano, che nella scorsa edizione si lasciò andare su Elisa De Panicis: “Se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ‘sto culettino… Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… da staccarle la testa e lasciarla così… la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella lì è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseax”.

Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, testimoni e complici delle sue affermazioni, furono invitati a un corso antiviolenza.

La frase su Flavia Vento

Il sito TrendIt ha portato alla luce un’altra esternazione shock di Francesco Oppini che aveva definito Flavia Vento “una che rischi di ammazzare di botte” perché “quelle così io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani“.

L’intervento di Alba Parietti

Alba Parietti, madre del concorrente, è intervenuta con un lungo post su Instagram: “Ragazzi tagliamo corto, se Francesco ha fatto realmente battute da bulletto da bar sport, sulle donne, (venute male) e ha offeso 2 signore per il gusto della battuta, non importa quale fosse il contesto o da dove sono scaturite, il momento, il tono ecc perché sono frasi infelicissime che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi su cui non si deve affatto scherzare. Mai!”

La soubrette ha continuato: “Deve chiedere scusa. Io non mi dissocio da Oppini io mi amareggio però moltissimo con Francesco, sono battute certo, sotto stress di chi viene disperso 24 ore su 24, di sicuro non dette con cattiveria o dolo ma venute malissimo. Senza tante giustificazioni, che ce ne siano o no è totalmente irrilevante. Non intendo difenderlo o giustificarlo nemmeno un po’. Si deve solo sempre chiedere umilmente scusa se si offende la sensibilità e una categoria di persone, soprattutto in tempi come questi. Rispetto è la prima regola di educazione. Siete esempi per chi vi guarda caro Francesco”.

“Non sono parole con cui ridere o giocare – ha concluso la Parietti – non sono frasi appropriate a battute con gli amici, se si vuole fare gli spiritosi. Se no si è dei bulli e misogini cafoni. Non aggiungo altro”.

Come finirà per Francesco Oppini? Il Grande Fratello VIP prenderà provvedimenti? Sarà squalificato? Lo sapremo già questa sera.

Marie Jolie