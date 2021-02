Salvo Veneziano querelato da Alfonso Signorini? Quello che si sa

Proprio ieri, come un fulmine a ciel sereno, il sito Dagospia ha riportato che Mediaset avrebbe diffidato Stefano Bettarini per le sue dichiarazioni “lesive e diffamatorie”. Non solo: Alfonso Signorini starebbe preparando una querela, oltre che per l’ex calciatore, anche per altri “due personaggi” che il web aveva identificato in Filippo Nardi e Salvo Veneziano, spesso “complici” nei suoi attacchi verso il conduttore. Ma è davvero così?

L’intervista di Salvo Veneziano a NuovoTV

Biccy.it riporta stamani alcuni stralci di un’intervista che Salvo Veneziano ha rilasciato al NuovoTV. Al suo interno ci sono alcune affermazioni, contro il Grande Fratello VIP e contro Alfonso Signorini. “Il gossip là fa da padrone perché è di questo che vive Alfonso Signorini – ha detto l’ex gieffino – Secondo me il programma dovrebbe essere ben altro ed è per questo che porto avanti la mia campagna contro Alfonso Signorini. Però la ruota gira e se al timone dello show arrivassero Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi o Barbara d’Urso, tanti di noi potrebbero avere la loro rivincita”.

Salvo Veneziano ha continuato: “Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione. Io sono una mina vagante, non ho paura di lui e di nessuno in generale. Dico sempre quello che penso e non mi vergogno delle mie idee, perché non vivo di televisione. A differenza di tanti altri io fuori dalla tv ho una mia vita e una bella famiglia”.

L’ex concorrente ha concluso scagliandosi ancora contro Signorini: “Poi nella casa è tutto un dramma i concorrenti non fanno altro che piagnucolare. Il Grande Fratello VIP dovrebbe cambiare conduttore e puntare sui veri famosi. La presa in giro del presentatore per la crisi di nervi di Maria Teresa l’ho trovata una mancanza di rispetto. Fossi stato in Guenda avrei ripreso Signorini in diretta per difendere mia madre”.

L'”ammissione” su Instagram

Parole, certo, critiche ma che non sembrano avvalorare la tesi della querela. A innescare qualche dubbio, però, è un post pubblicato su Instagram in cui Salvo Veneziano ammette in qualche modo di “averla fatta grossa”. “Fondamentalmente – scrive – non sono stato sempre un rompi c***o … diciamo che gran parte della mia vita , mi sono sempre fatto i cavoli miei, mi sono fatto bello pesante. La mia prima “nemica” è mia Moglie ,che ultimamente (12mesi) mi dice: ‘c***o, Salvo ma ti sei incattivito troppo, basta, basta basta ,torna il salvo di sempre’. PS mi sa che ha ragione… Notte. Da domani sarò una persona più buona e soprattutto prima di scrivere conterò fino a 300.000. Mi ritengo una persona impulsiva,ma maledettamente vera … Kiss”.

A che cosa si stava riferendo? Probabilmente non all’intervista a NuovoTv, piuttosto soft, quanto più presumibilmente a qualche altro attacco social rivolto al conduttore. E analizzando tutto ciò che ha fin qui pubblicato, continua a saltare all’occhio il suo post su Facebook nel quale, in modo sicuramente infelice, auspicava di “avere 4 mani” per “schiaffeggiare Alfonso Signorini” e “applaudirsi” mentre lo faceva.

In attesa di nuove comunicazioni, questo è quello che si sa.

Marie Jolie