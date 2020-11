Francesco Oppini non è stato squalificato: bufera al Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello VIP ha deciso: nonostante le frasi sessiste nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento Francesco Oppini non è stato squalificato.

Il confronto con Signorini

Durante la diretta di ieri Alfonso Signorini ha chiamato in causa il gieffino ricordandogli le sue espressioni: “‘una così rischi di ammazzarla di botte‘, ‘una così la violentano‘, come ti viene in mente di dire certe cavolate?”.





Visibilmente imbarazzato Oppini ha replicato: “No allora, Alfonso, letta così mi fa schifo anche a me. Ti spiego com’è andato il concetto del discorso: stavamo parlando di Verona, parlavamo del ristorante di un mio amico, uno che se gli porti delle belle ragazze e robe del genere lo apprezza. Il fatto che ‘la ammazzano’ era un termine sbagliato e forte, quindi me ne scuso. Perché era come dire che avrebbero comunque tali attenzioni da magari passare per quasi degli stupratori, ma non che lo sono o lo siano. Era una cosa ironica detta ad una cena dove stavamo parlando da mezz’ora di quel tipo di serata”.

Ma Signorini l’ha interrotto: “Ecco, perdonami se ti stoppo ma l’ironia ma qui in questo caso non esiste proprio, non credo che faccia ridere neppure te. Cioè, anzi, fa solo schifo una frase del genere“.

Francesco Oppini si è limitato a dire: “Sono d’accordo con te e vale lo stesso discorso con Flavia”.





La decisione del Grande Fratello VIP

Dopo la ramanzina il conduttore ha riportato la scelta morbida del programma: “Avremmo potuto squalificarti, Francesco ,abbiamo preso in seria considerazione la squalifica. Se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare, quindi, che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi”.

La reazione di Salvo Veneziano

Una decisione in controtendenza con i provvedimenti presi nel 2016 con Clemente Russo e nella scorsa edizione con Salvo Veneziano. Ed stato proprio quest’ultimo ad esprimere la sua rabbia sui social: “Questo è offendere la mia persona come padre e marito – ha scritto su Facebook – Quindi lui non è stato eliminato perché loro hanno visto che lui fuori è un bravo ragazzo e si comporta bene… quindi io fuori ero e sono un assassino… Signorini sei una capraaaa!”.

Precisando di non avere nulla contro Oppini, il siciliano si è accanito con il conduttore parlando di “due pesi e due misure” aggiungendo: “dopo un po’ uno si rompe i c******i e dice ‘ma allora non è vera sta roba che siamo tutti uguali’. Però la ruota gira e io sto aspettando: la bottiglia di champagne ce l’ho nel frigo. però le leggi non sono uguali per tutti: ci sono figli e figliastri. Ripeto: niente contro Oppini, però il conduttore si dovrebbe dare una bella svegliata. Troppe particolarità. Quando poi arriveremo tutti al traguardo stapperò la bottiglia”.

Le parole di Alba Parietti

Poco prima della puntata Alba Parietti aveva anticipato su Instagram la decisione di non squalificare il figlio precisando, però, di aver parlato con gli autori e di aver consigliato l’esclusione. “Quello che posso dire – ha scritto la soubrette – è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per sulla squalifica. Tuttavia è stata data a Francesco una seconda possibilità che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si è reso conto delle stupidamente gravi, cose che aveva detto con sciocca leggerezza, uno scherzo di cattivo gusto. Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo.”.

La Parietti si è poi spostata sugli attacchi che Francesco Oppini ha ricevuto sui social: “Adesso mi domando se gli insulti da lui ricevuti altrettanto violenti e molto cattivi volgari da parte molte delle persone che scagliano la pietra non siano tutte dette da persone senza peccato, perché atti di bullismo verbali sulla mia persona e sulla sua sono stati innumerevoli e terribilmente offensivi. Tra le persone che l’avrebbero eliminato senza pietà ci sono persone che usano le parole come armi per offendere in modo sconvolgente e non per errore, per volontà. Lo fanno anche se metti la foto di tua madre deceduta”.

“Quindi – ha proseguito la showgirl – prima di scagliare il sasso contro qualcuno, che ha evidentemente, palesemente sbagliato e lo ha ammesso chiedendo umilmente scusa, domandatevi se voi siete immuni da volgarità e cattiverie prima di lapidarlo. Se mai avete fatto battute di cattivo gusto su una donna, o su qualcuno senza un motivo, chi è senza peccato scriva la prossima cattiveria sulla mia pagina. Se siete meglio voi di lui dimostracelo con i fatti. Miglioriamoci noi per primi: vogliamo che gli altri e il mondo migliorino, con l’esempio. Grazie e grazie a chi nonostante tutto ha sostenuto Francesco perché anche quando sbaglia rimane sempre mio figlio”.

Questo mentre il web continua a dividersi tra chi “perdona” Francesco Oppini e chi invece, considerando i precedenti, l’avrebbe squalificato dal Grande Fratello VIP.

