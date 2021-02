Salvo Veneziano: “querela? ancora niente”. E Giulia Salemi lo diffida

GossipeTv aveva rivelato, secondo “una fonte molto vicina” all’ex gieffino, che Salvo Veneziano sarebbe stato querelato da Alfonso Signorini. A confermarlo era stato l’interessato scrivendo su Instagram di avere “le spalle abbastanza larghe per affrontare tutto e tutti”. L’ex concorrente del Grande Fratello è intervenuto ieri a Radio Smeraldo per fare chiarezza su rumor e indiscrezioni.

Salvo Veneziano: “ancora nessuna querela”

A riportare le sue parole è il sito Blogtivvu. “O si tratta di voci di corridoio – ha detto Salvo Veneziano – o è stato un tentativo di chiuderci la bocca e farci paura. Ad oggi io e Stefano Bettarini non abbiamo ricevuto nessuna querela anche se per queste cose solitamente ci vogliono uno-due mesi. Stiamo attendendo… Non mi espongo del tutto fino a quando non arriverà sul serio questa querela. Io non ho fatto altro che commentare il Grande Fratello VIP, cosa che faccio da oltre venti anni”.

“Ho un asso nella manica”

L’ex concorrente ha proseguito: “Spero che Alfonso sia maturo. Non penso che abbia querelato me dopo il lavoro che fa e tutte le cose di gossip che scrive. Se la querela è vera andrò fino in fondo, non mi tirerò certamente indietro. Ho un asso nella manica”. Salvo Veneziano ha specificato di non aver nulla contro l’editore: “La verità è che con Mediaset ho sempre avuto un rapporto bellissimo. Quindi non penso ci sia stata una querela da parte dell’azienda. Io ho solo detto delle considerazioni su Signorini e su quanto accaduto al GF VIP 5. Ho fatto dei commenti sul programma e il presentatore, quello che fanno in tante persone. Sempre avuto ottimi rapporti con l’azienda”.

Salvo Veneziano diffidato da Giulia Salemi

Nel frattempo, però, l’ex gieffino una diffida l’ha ricevuta davvero. Non da Alfonso Signorini, non da Mediaset ma dall’avvocato di Giulia Salemi, neo-eliminata del Grande Fratello VIP. Il pizzaiolo ha pubblicato su Instagram uno screen della lettera accompagnata dal commento “guerra sia”. Ecco cosa riporta il testo: “Scrivo in nome e per conto della sig.ra Giulia Salemi, la quale mi ha conferito mandato per contestarLe quanto al seguito. Di recente Lei ha pubblicato sul Suo profilo Instagram un video tratto dal reality Gandia Shore, andato in onda in Spagna, a cui ha partecipato la mia assistita nel 2014 come ospite in quanto aveva una relazione sentimentale con uno dei partecipanti tale Abraham Garcia. tale pubblicazione abbinata alla subdola didascalia da lei trascritta non solo ha l’evidente scopo di diffamare la mia assistita ma ha altresì scatenato opinioni offensive e lesive dell’onorabilità e del buon nome della mia Assistita attraverso i commenti dei suoi followers. Il tutto ripreso da vari siti internet”.

Stando a FanPage, le frasi incriminate furono: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna… Video vietato ai minori di 18 anni…. Diciamo che ogni reality trova l’amore della sua vita… Video Spagna. Viva l’amore”.

La lettera continuava: “Anche a volerLe concedere con la massima estensione la libertà di espressione e/o di opinione di cui Lei sta all’evidenza abusando, non ritengo giustificata e giustificabile la diffusione di contenuti video presi e decontestualizzata, sapendo benissimo che sarebbero stati travisati ed interpretati in maniera lesiva della immagine della mia assistita. (…) Pertanto La diffido formalmente a rimuovere il menzionato video-post porgendo le Sue scuse alla Sig.ra Salemi per l’errata interpretazione che tale video ha potuto generare, avvertendoLa che in difetto mi vedrò costretto a tutelare le ragioni della mia Assistita in tutte le sedi, sia civili che penali”.

Andando però a recuperare il post di Salvo, si nota come le parole “Video vietato ai minori di 18 anni…. Diciamo che ogni reality trova l’amore della sua vita…” non siano più presenti.

