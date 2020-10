Grande Fratello VIP: nuovo concorrente gay in arrivo? Parla Alfonso Signorini

“Io l’ho già contattato e posso dire che entrerà tra due o tre settimane. Non posso dirvi di più ma vi posso anticipare che è molto gay“: queste le parole di Alfonso Signorini sull’ipotetico ingresso al Grande Fratello VIP di un nuovo concorrente omosessuale.

Il nuovo concorrente gay

Dopo il desiderio di Tommaso Zorzi di rapportarsi con un altro ragazzo del suo orientamento, il conduttore si è espresso ai microfoni di Casa Chi, il talk show in onda sui canali social del settimanale. Signorini ha risposto alla domanda di Gabriele Parpiglia dichiarando: “Assolutamente sì – specificando – guardate che lui non ha chiesto un maschio da corteggiare ma un gay ed è una sottile differenza”.





Il presentatore non ha voluto sbilanciarsi, ma alcuni rumor sono giunti direttamente dal paparazzo Alan Fiordelmondo ospite a Pomeriggio Cinque: “Ho un bello scoop che riguarda la casa del GF VIP – ha rivelato – Si dice che entrerà nella casa un ragazzo gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi. Questo in modo da sollazzare in maniera particolare il percorso di Tommaso. Questo è una persona con cui lui la scorsa estate ha fatto una vacanza in Sicilia. La persona in questione doveva entrare nella casa, ma all’ultimo momento è stato scartato”.

Il web si è scatenato sull’identità del nuovo concorrente arrivando concorde a un’unico nome: quello di Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne che proprio in Sicilia era stato avvistato con l’influencer corrispondendo quindi all’identikit del paparazzo.

Su Tommaso Zorzi il potenziale nuovo ingresso aveva detto: “Ho passato del tempo con lui, io sono molto pignolo e puntiglioso, perfettino e nel relazionarmi penso sempre a quello che sto per dire. Lui invece è il contrario. Tommaso è uno di pancia, prima parla e poi pensa. Questo può essere un merito perché non ha filtri e non si fa imboccare da nessuno. D’altro canto può essere anche uno svantaggio in certe situazioni e alle volte può commettere errore”. Diciamo che ha già pestato dei m**doni. Ha fatto degli scivoloni”.





L’ingresso di Paolo Brosio

Oltre a quello di Claudio Sona si fanno i nomi di altri possibili inquilini, primo tra tutti Paolo Brosio: il giornalista avrebbe dovuto partecipare al reality già dalla prima puntata, ma Signorini aveva comunicato in extremis il suo forfait a causa di non precisati “motivi di salute” – che si scopriranno in seguito essere legati al Covid.

Completamente guarito, come confermato dai due tamponi negativi, Brosio si è dichiarato pronto al suo ingresso al Grande Fratello VIP dove, secondo le sue parole, “aveva rischiato di entrare da positivo”.

Sembrano così avere credito le indiscrezioni che parlavano di una trasmissione che si protrarrà per tutte le vacanze di Natale. Superato dunque il “periodo di prova” iniziale con gli ascolti assestatisi oltre il 20%, Mediaset vorrebbe protrarre il reality almeno fino all’Epifania realizzando uno speciale di Capodanno nella Casa e allontanando quindi la partenza di un nuovo GF nel periodo di primavera.

Perché, come si suol dire, squadra che vince non si cambia: ben vengano, quindi, nuovi concorrenti al Grande Fratello VIP.

Marie Jolie