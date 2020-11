Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belen e Dayane Mello, nuovo concorrente del Grande Fratello VIP?

Non c’è solo Carlotta Dell’Isola tra le anticipazioni di Gabriele Parpiglia. Nell’ultima puntata di Casa Chi il giornalista ha svelato un altro possibile concorrente del Grande Fratello VIP. Si tratterebbe di Gianmaria Antinolfi, manager napoletano che ha fatto battere il cuore a Belen Rodriguez prima dell’attuale fidanzato Antonino Spinalbese.

Non solo: il 35enne ha al suo attivo anche una storia con Dayane Mello che, se decidesse di rimanere, lo ritroverebbe nella Casa. Ma cos’ha detto di preciso Parpiglia? E soprattutto: è vero che Antinolfi le frequentò contemporaneamente?





“Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello VIP”

“Forse ci sarà anche un maschio alfa – ha ventilato il giornalista – Un maschio alfa è stato cercato. Quella del Grande Fratello VIP è stata una ricerca dettagliata. Lui è molto famoso grazie a Chi, però non l’abbiamo mai intervistato. Lui ha avuto molte fidanzate famose. Ha tenuto banco per tutta l’estate sulle copertine dei settimanali, ma poi è svanito nel nulla. È Gianmaria Antinolfi“.

Parpiglia ha ricordato il suo curriculum: “Lui è l’ex compagno di Belen Rodriguez e Dayane Mello, pare abbia conosciuto anche Soleil Sorge”. Ma a differenza dell’ormai certa Carlotta Dell’Isola, il giornalista ha usato il condizionale. “In questo caso però metto un freno sul suo ingresso – ha spiegato – perché il prolungamento fino a febbraio potrebbe influire sulle sue attività lavorative. Però so che Antinolfi è il maschio alfa. Se entrasse scatenerebbe delle dinamiche”.

Sempre se Dayane Mello non decida di lasciare.

Chi è Gianmaria Antinolfi

Classe 1985, napoletano, Gianmaria Antinolfi è il direttore delle vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco che rifornisce il Gruppo Kering e di conseguenza marchi come Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga.

Sua madre, inoltre, è l’imprenditrice partenopea Esmeralda Vetromile, proprietaria di una società di organizzazione di eventi e del circolo Rari Nantes di Napoli.

Ma nonostante i traguardi professionali, a parlare per Antinolfi ci pensano le conquiste. Celebri sono infatti le sue fidanzate Belen Rodriguez e Dayane Mello anche se, stando a quest’ultima, le avrebbe frequentate contemporaneamente.





Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez

L’8 luglio 2020 fece scalpore la copertina di Chi con il bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Secondo il settimanale i due si sarebbero conosciuti durante una cena a Milano. A presentarli sarebbe stato Mattia Ferrari, art director del mondo della moda che, avendo visto la showgirl “abbattuta per la fine della relazione con De Martino”, avrebbe trovato in Antinolfi “la persona giusta per lei”. Inizialmente l’argentina non sapeva neppure se l’uomo fosse fidanzato, ma i due avrebbero iniziato a sentirsi fino al compleanno di Gianmaria organizzato nel circolo Rari Nantes di Napoli. I due si sarebbero così “appartati nel privé del locale per rilassarsi un po’ prima del taglio della torta”.

L'”escalation di passione” si sarebbe trasferita a Capri dove la coppia è stata poi paparazzata.

Gianmaria Antinolfi frequentava Dayane Mello?

Ma dopo una settimana lo scandalo. “Quando ho visto la copertina non ci potevo credere – ha dichiarato Dayane Mello – Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!”. Stando al suo sfogo su Chi, i due si vedevano già da un mese e mezzo: “E’ venuto a Milano e mi ha detto che





doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen Rodriguez. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”.

“Apri gli occhi, Belen – ha concluso la modella – penso che lui sia solo affamato di popolarità. Teneva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia…”.

Sull’argomento si è espressa anche la madre di Antinolfi, che sulle pagine di DiPiù ha dichiarato: “Mio figlio è passato dalle braccia di Dayane Mello a quelle della Rodriguez: è in un vortice. Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen”. Per la donna le due relazioni non si sarebbero mai sovrapposte: “Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente“.

Non si sa se Gianmaria Antinolfi entrerà al Grande Fratello VIP né se Dayane Mello deciderà di restare. Ma una cosa è sicura: se il manager incrociasse la modella le dovrebbe come minimo delle spiegazioni.

