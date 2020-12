Ieri sera Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il Grande Fratello VIP. La soubrette non è riuscita a conciliare i suoi impegni di mamma con l’allungamento del reality e, come già annunciato, passerà le feste con il figlio Nathan Falco. In questi 80 giorni si è detto tutto su di lei: che avrebbe tradito Briatore, che avrebbe avuto una relazione o addirittura “un condominio” come denunciato da un suo presunto ex. E non appena è entrata in studio il pubblico era già in fibrillazione: è davvero stata la fidanzata di Francesco Bettuzzi? Ha avuto una relazione con Stefano Coletti? Che cos’ha da dire su Mino Magli? E del suo flirt con Filippo Nardi?

Il flirt con Filippo Nardi

Dopo aver ripercorso in una clip i momenti salienti della sua esperienza nella Casa, Alfonso Signorini ha informato Elisabetta Gregoraci su ciò che è accaduto fuori, vale a dire tutto il gossip che l’ha riguardata. Partendo proprio dall’ultima indiscrezione, quella che, quindici o venti anni fa, l’avrebbe voluta per una notte a fianco di Filippo Nardi. La showgirl è stata lapidaria: “Non è vero niente, non è mai successo nulla. Io casco dal pero”.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi

Un altro rumor riguardava la sua relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi. A lanciare il sasso era stato il paparazzo Maurizio Sorge che parlava di una storia durata “dal 2014 al 2019” e che si sarebbe, quindi, sovrapposta con le nozze con Briatore. A Live Non è la D’Urso l’uomo aveva ammesso di averla conosciuta prima, ma che la loro frequentazione sarebbe partita dopo la separazione.

Interpellata sull’argomento, Elisabetta Gregoraci ha confermato: “È stata una storia molto importante, è stata una storia che ho avuto dopo Flavio. Ho sofferto per questo amore, l’ho lasciato io anche se lo amavo ancora. La decisione è arrivata perché non era più un amore, era una cosa malata. Stavo molto male, si litigava troppo, ma purtroppo è finita”.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti

Dopo la storia con Francesco Bettuzzi i rotocalchi davano Elisabetta Gregoraci vicina al pilota automobilistico Stefano Coletti. Era lui il “Rio” che le dedicava gli striscioni? Senza dimenticare che i due furono pizzicati insieme dal settimanale Nuovo. Ma la soubrette ha replicato: “lo conosco bene, conosco la sua famiglia, è stato la prima persona che mi ha trovato casa a Montecarlo. Adoro lui e i suoi famigliari, qualche volta andiamo a mangiare insieme a pranzo, ma niente di più”.

La sua verità su Mino Magli

L’ultimo chiarimento riguardava Mino Magli, lo stilista che ha millantato una relazione con la showgirl dichiarando a Barbara D’Urso di essere disposto a sottoporsi alla macchina della verità. Ma Elisabetta Gregoraci ha negato in toto: “È un signore con cui avevo già avuto problemi vent’anni fa – ha spiegato – era amico della mia famiglia, frequentava casa mia, andava a pescare con mio padre, ma ha fatto una cosa schifosa. Quando mia madre era malata veniva sotto casa con delle pizze e poi chiamava i fotografi. Faceva le scenette al supermercato. Pur di guadagnare pochi euro ha fatto qualsiasi cosa”.

Francesco Bettuzzi l’unica conferma di Elisabetta Gregoraci

Il post-Grande Fratello VIP di Elisabetta Gregoraci, quindi, si conclude con una sola ammissione: quella su Francesco Bettuzzi. Gli altri rumor sono stati prepotentemente smentiti, ma basterà per convincere i telespettatori?

Marie Jolie