Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato fuori dal Grande Fratello VIP? Chi è Stefano Coletti

Al Grande Fratello VIP spunta un nuovo caso: Elisabetta Gregoraci avrebbe un fidanzato che la aspetta fuori dal reality. Nonostante il gioco di seduzione perpetrato con Pierpaolo Pretelli, la showgirl ha fatto capire che nel suo cuore ci sarebbe qualcun altro: si tratterebbe della stessa persona che le ha dedicato gli striscioni “Sei l’epicentro del mio terremoto”, “Roma capitale del mio cuore”, “Roma mi manchi” firmandosi “Rio“. E a quanto pare, dietro quello pseudonimo si celerebbe Stefano Coletti, pilota automobilistico nato a Montecarlo.

Il primo a fare il suo nome è stato il sito web Giornalettismo. I due erano stati paparazzati insieme quest’estate dal giornale Nuovo, ma più di un fidanzato si parlava genericamente di frequentazione. Incalzata da Alfonso Signorini se fosse proprio lui il suo “Rio” degli striscioni, l’ex di Briatore ha risposto “fa parte di un gruppo di amici” sfoderando un sorriso che è stato interpretato come piena ammissione.





Chi è Stefano Coletti

Stefano Coletti è biondo, ha gli occhi azzurri e con Elisabetta Gregoraci avrebbe nove anni di differenza, non undici come indicato altrove: classe 1989 lui, classe 1980 la Gregoraci. Stefano proviene da La Colette, quartiere ovest di Monaco, e nella vita svolgerebbe due professioni: immobiliarista di lusso ma soprattutto pilota. A 14 anni debuttò nella formula Kart passando due anni dopo alla formula BMW per la quale disputò le finali mondiali in Bahrain. Nelle stagioni successive si è rilanciato nella formula Renault, nella Formula 3 e infine in GP3 e GP2.

Stefano Coletti è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci?

Definitivamente conclusa, quindi, la storia con Francesco Bettuzzi: nella vita di Elisabetta Gregoraci ci sarebbe un altro fidanzato e il suo nome sarebbe quello di Stefano Coletti. Secondo il popolo di Twitter la showgirl starebbe dando degli inevitabili segnali fuori dalla Casa picchiettandosi il petto durante i momenti di canto – in particolare nella strofa “aspettami perché / non posso stare senza te” de “La solitudine” di Laura Pausini.





Si riferiva quindi a Stefano Coletti e NON a Flavio Briatore quando disse di non voler baciare Pierpaolo Pretelli o “non sarebbe più potuta tornare a Montecarlo?”. Tutti gli indizi, ormai, conducono al pilota.

Un brusco “stop” anche all’amicizia speciale con l’ex Velino di Striscia la Notizia che è stato respinto con la frase: “No, ma questa confidenza scusa? Ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire…ho dei corteggiatori”. La Gregoraci ha poi proseguito: “Tu sei speciale, ma magari ce ne sono altri. Ragazzi, non è che se una entra al Grande Fratello VIP che fuori ha una frequentazione deve dire che è fidanzata”.

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Il concorrente non ci sta e al GF VIP è calato il gelo. Pierpaolo Pretelli ha finalmente intepretato i segnali della Gregoraci: “se non avessi visto avrei continuato il mio percorso con lei – ha confidato a Tommaso Zorzi – però se è così no. Nei filmati ci sono dei momenti in cui dicevo cose belle e lei guardava la telecamere, se vedo queste cose smetto. Non so più cosa dire: metterò un freno a mano”.

Sembra quindi finita la bella favola tra l’ex di Briatore e il povero Pierpaolo, che ha dichiarato di sentirsi “cornuto e mazziato”. “Gli striscioni, poi, sono di questo uomo qui – ha concluso – Mi sono esposto e sono passato da zerbino: ora nemmeno riesco a guardarla negli occhi”.

I telespettatori sono tutti dalla parte di Pretelli e si chiedono perché Elisabetta Gregoraci non gli abbia ricordato di avere un fidanzato che la aspettava invece di illuderlo e, inevitabilmente, ferirlo.

Marie Jolie