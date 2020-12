Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi hanno avuto un flirt? Tutto quello che si sa

“E se al GF VIP si scoprisse che c’è stato un flirt tra Filippo Nardi e la Gregoraci?”. Con questo lapidario post su Instagram il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha sganciato l’ennesima “bomba” sul reality di Canale 5. L’indiscrezione ha già fatto il giro del web, rilanciata dai principali siti di gossip e raccogliendo sui social almeno un centinaio di commenti. I due, infatti, potrebbero presto trovarsi faccia a faccia: Filippo Nardi è già stato annunciato come nuovo concorrente del Grande Fratello VIP ed Elisabetta Gregoraci, nel caso decidesse di restare, lo vedrebbe entrare dalla porta rossa. Ma cosa c’è di vero? E soprattutto: cosa ne pensano i fan dell’ultimo rumor del giornalista?

Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi: cosa si sa

Il sito Trendit è stato tra i primi a parlarne: “Incredibile, ma vero – si è limitato a scrivere – presto Elisabetta Gregoraci potrebbe ritrovarsi in casa un suo ex flirt, ovvero Filippo Nardi“. Per PiùDonna Signoretti farebbe “intuire che i due non solo si conoscono già, ma che tra di loro in passato c’è stato di più di una semplice amicizia. Sarà forse per questo motivo che gli autori hanno optato per il suo ritorno nella casa?”.

Ma andando a ritroso, la notizia di una “vicinanza” tra i due era già apparsa da una settimana. “Alcuni bene informati – aveva scritto Newnotizie – hanno raccontato di un’amicizia intima” tra l’ex gieffino e la soubrette. BlastingNews è stato più preciso parlando di “un rapporto d’amicizia molto forte prima che la showgirl sposasse Flavio Briatore“.

La “conferma” di Andrea Franco Alajmo

Poche ore fa è arrivata la “conferma” di Andrea Franco Alajmo che a Mattino 5 ha parlato di “una notte di passione tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi“.

Il paparazzo avrebbe interpellato l’ex gieffino e lui “molto elegantemente, a differenza di altri ex della Gregoraci” avrebbe ribattuto che “di questa cosa non ne vuole parlare”. “Non parlerà mai delle storie avute con le donne, soprattutto con una mamma. Soprattutto in questo momento che è già abbastanza ‘inguaiata’ di suo al Grande Fratello, non vuole buttare benzina sul fuoco”.

Sebbene non esistano “prove” di questo flirt, Alajmo ha spiegato che “si sapeva già. Da uno dei due è uscito sicuramente. Ma tempo fa, non adesso. La storia risalirebbe a 15 anni fa, prima che Elisabetta fosse fidanzata, sposata e madre di Nathan Falco”.

Al che la Panicucci ha esclamato: “Ormai è quasi andata in prescrizione!”.





I commenti dei fan

Ma qual è stata la reazione dei fan al post di Signoretti?

Tra i commenti Instagram si nota una divisione pressoché equa tra chi punta il dito contro la soubrette e chi invece chiede di lasciarla stare. A Gavina che scrive “Che stress però. Sembra un accanimento su questa donna. Ma che problemi ci sono se ha avuto delle storie? Non è che dentro la Casa siano tutti santi” Maddaloni73 risponde “Certo che ha avuto più uomini la Gregoraci che squadre Ibrahimovic” Della stessa opinione anche Sonia





(“Un altro sulla lista… alla faccia del cavolicchio”) e Nicla (“Ha avuto un esercito questa! Prende tutte le età”) mentre Elena (“Pur di buttare fango su di lei ne scrivono di tutti i colori”) e Benzodazermind (“questa donna ha un figlio minorenne e le stanno distruggendo l’immagine della madre. Basta!”) si schierano nella fazione opposta. Ma il commento più emblematico è quello firmato Filipponardiofficial, con tanto di spunta blu, che riporta una serie di emoji ridenti con un cuoricino rosso. Ma non è chiaro se a postarlo sia stato il gieffino (che si trova in isolamento pre-reality) oppure Tiziana Cardamone che, nello stesso profilo, è indicata come addetta alle “info” e al “management”.

Tuttavia, però, sembra che l’incontro tra Filippo Nardi ed Elisabetta Gregoraci non avverrà. Qualche giorno fa la soubrette ha indicato quando uscirà: “io il 7 vado via”. Proprio la data fissata per i primi cinque ingressi.

Riusciranno gli autori del Grande Fratello VIP a convincerla a restare?

