Elisabetta Gregoraci, il ”fidanzato” Mino Magli: ”Lei stava con me e con Briatore”

A Live – Non è la D’Urso è tornato Mino Magli, lo stilista che – senza saperlo – avrebbe condiviso Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore. Nella puntata di ieri ha confermato la sua versione accusando la showgirl di essere “falsa” e di aver avuto “un condominio”. Ma cos’ha detto di preciso? Per capirlo è necessario tornare al 19 ottobre, quando l’uomo si presentò per la prima volta nel salotto di Barbara.

Elisabetta Gregoraci e il “contratto” con Briatore

“Incontrai Elisabetta Gregoraci nel 2001 per un servizio fotografico – raccontò Mino Magli – nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore. Poi iniziò a trovare scuse”.

La versione dell’uomo coinciderebbe con la “cronaca ufficiale”, secondo la quale la showgirl conobbe l’imprenditore nel novembre 2005 per poi fidanzarsi l’estate successiva. “Parlava sempre di questo contratto che avrebbe avuto con Briatore. Mi diceva che non c’era niente tra con lui, che serviva per la sua carriera, per la sua vita, per il suo futuro”. E alla domanda della D’Urso sul tipo di contratto, lo stilista disse di non averlo mai letto.

Secondo Magli, la sua frequentazione con Elisabetta sarebbe proseguita fino al 2007, sovrapponendosi per due anni con Flavio Briatore.

“Quando Briatore era ricoverato…”

A novembre Mino Magli ha dichiarato a Oggi: “quando nel luglio 2006 Briatore fu ricoverato ai Parioli, non appena Elisabetta varcava la soglia della clinica mi chiamava euforica e passavamo tutta la notte insieme“. Non solo: lo stilista ha riesumato anche il Caso Vallettopoli: “fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio e anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”. Per quale motivo Mino Magli, dopo tredici anni, sarebbe uscito con queste affermazioni? “L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto – ha risposto – per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto.





Elisabetta Gregoraci e il “condominio”

Tornato dalla D’Urso, Mino Magli ha ribadito i tentativi di contattare la showgirl. “Prima di espormi ho provato a mandarle dei messaggi – ha spiegato – il primo l’ha letto e non ha risposto. Dopo il secondo mi ha bloccato”.

Ma le accuse più gravi riguardano il 2006 e il 2007. “In quegli anni mi dimostrava molto amore – ha continuato lo stilista – ma in realtà c’era un condominio. Un condominio significa tutta ‘sta gente che ha dichiarato che stava con lei quando stava anche con me e Flavio. Non sono stato io ad umiliare lei o Briatore, ma è stata lei a farlo con me. Io Elisabetta l’ho presentata anche ai miei figli: mi ha messo in ridicolo“. E ancora: “I problemi non li sto creando io, li ha creati lei. Elisabetta mi diceva che con Flavio c’era solo amicizia. Mi ripeteva che con Briatore non andava a dormire nello stesso letto. Perché la difendete? Questa donna è solo una falsa“.

A chi lo accusa di menzogne e falsità, Mino Magli risponde: “Sono sincero, Barbara, se tu vuoi posso sottopormi alla macchina della verità. Però sarei curioso di vedere se anche Elisabetta sarebbe disposta a fare lo stesso”.

Marie Jolie