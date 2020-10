Elisabetta Gregoraci: ecco il fidanzato con cui – secondo il paparazzo – tradiva Briatore

Spunta il fidanzato di Elisabetta Gregoraci.

Dopo la sua “vicinanza” al Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli (che non ha voluto baciare per paura che l’ex marito “non l’avrebbe più fatta tornare a Montecarlo)”, ecco l’uomo con cui – secondo il paparazzo Maurizio Sorge – Elisabetta Gregoraci avrebbe tradito Flavio Briatore.





“Ho i documenti – aveva annunciato il fotografo – sul ragazzo che la showgirl avrebbe visto in foto, le sarebbe piaciuto e avrebbe organizzato una cena con lui e altre due coppie a Montecarlo. Dopo la cena sarebbe nata una storia”.

Elisabetta Gregoraci: il fidanzato

Quest’uomo si chiamerebbe Francesco Bettuzzi e sarebbe stato il compagno della Gregoraci dal 2014 al 2019 – quando la sua rottura con l’imprenditore è stata resa nota soltanto nel 2017. L’uomo è in collegamento con Live Non è la D’Urso ma la sua storia differisce da quella del paparazzo: “È vero – ammette – sono stato tra alti e bassi, per tre anni con Elisabetta Gregoraci. Ci siamo conosciuti a Montecarlo nel 2014, io allora facevo il pilota di linea”.

La D’Urso gli chiede “Era per caso l’11 aprile?”: non a caso la Gregoraci ha tatuato sul polso una data in numeri romani: “XI-IV”. L’uomo conferma ma vuole chiarire che si trattò inizialmente di un rapporto di lavoro.





“Ero sempre in giro per il mondo – racconta Bettuzzi – Ci siamo tenuti in contatto. Successivamente, abbiamo collaborato insieme. Ha lavorato come testimonial per un’azienda di cui ero socio. All’inizio non c’era particolare attenzione tra di noi. Quella data è importante perché è il giorno in cui ci siamo conosciuti. Allora era sposata. Ci siamo sentiti”.

Elisabetta Gregoraci tradiva Briatore?

Qualche anno dopo i due si sarebbero rivisti: “Dopo la collaborazione lavorativa, nel 2017, mi chiamò e mi invitò a cena a Parma, mi disse ‘Ti devo parlare’. Già lì eravamo abbastanza in sintonia – prosegue l’uomo – Lei era Parma per lavorare, ha pagato lei. Poi ho recuperato. Oltre che di lavoro, mi ha parlato del rapporto per cui erano state avviate le carte della separazione. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente”.

Sorge insiste nel sostenere che le cose non fossero andate così: “Le mie informazioni sono diverse – commenta il fotografo – Io sono sicuro che hanno iniziato a frequentarsi dopo quella cena nel 2014, non subito. Francesco ha un animo nobile e non lo dirà mai”.

E difatti, l’uomo non si è scomposto davanti alle accuse e alle insinuazioni del paparazzo evitando di ammettere il presunto tradimento.

La separazione da Bettuzzi

La discussione si sposta sulla fine del rapporto con la Gregoraci: “È finita ad ottobre dell’anno scorso: quando viene a mancare l’amore non si può andare avanti – spiega Bettuzzi evitando di specificare chi dei due fosse responsabile della rottura. “L’ho sentita, per l’ultima volta, a novembre dell’anno scorso. Poi l’ho bloccata. Ha bisogno d’amore. Io l’ho amata. La cosa, penso, sia stata reciproca”.

Incalzato sulla “vicinanza” della showgirl con Pierpaolo Pretelli, l’uomo risponde: “Se lei è presa è giusto che vada avanti in un frangente diverso fuori dalla Casa”, ribadendo di non essere geloso nei confronti del concorrente del GF VIP.

Quale sarà la verità? Si attendono nuovi sviluppi.

Marie Jolie