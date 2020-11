Grande Fratello VIP: chi abbandona il programma? Chi resta? le decisioni dei concorrenti

Il Grande Fratello VIP allunga in corsa la sua durata. Visti gli ottimi ascolti, Mediaset ha deciso di posticipare la finale del 2 dicembre all’8 febbraio 2021. La notizia era già nota da ottobre ma gli unici a non conoscerla erano gli inquilini – nonostante le indiscrezioni trapelate da Andrea Zelletta e Paolo Brosio. L’annuncio era contenuto in una busta rossa che Alfonso Signorini ha fatto aprire a Maria Teresa Ruta. “Il Grande Fratello ha in serbo per voi una notizia incredibile – era scritto al suo interno – e Alfonso non vede l’ora di rivelarvela”.





L’annuncio di Signorini

La palla è così passata al conduttore che ha parlato di una novità che non lascerà indifferenti. “Questo GF VIP passerà alla storia per tanti motivi – ha spiegato – siete un gruppo fantastico, ognuno di voi regala ogni giorno al nostro pubblico piccole e grandi emozioni. E noi siamo convinto che ci sia ancora tantissimo da raccontare. Per tutte queste ragioni, cari miei vipponi, Canale 5, Mediaset e soprattutto il nostro pubblico a casa ci hanno fatto a gran voce un’unica richiesta che noi giriamo direttamente a voi. Cari vipponi, le luci della vostra casa si spegneranno non prestissimo. Passeremo insieme Natale e Capodanno, un Capodanno indimenticabile, e staremo insieme… siete pronti a svenire? Fino ai primi di febbraio 2021!”.

La reazione nella Casa

Sconcertati Tommaso Zorzi, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, increduli Enock Barwuah e Adua Del Vesco mentre Stefania Orlando ha esclamato: “è una burla!”.

Ma Signorini ha risposto: “No, non è uno scherzo” ricordando come in questo momento difficile i vipponi stiano donando agli italiani “un po’ di leggerezza e di sana emozione”.

Conscio di quanto sarà difficile passare le feste lontani dalle famiglie, il conduttore ha proseguito avvertendo che “nessuno è obbligato a restare”, ma se qualcuno avesse già immaginato di andare “in montagna” o “chissà dove” dovrà ripensarci in quanto “stare nella Casa è il posto più sicuro d’Italia“.





Chi abbandonerà il Grande Fratello VIP

Ai concorrenti verrà dato del tempo per riflettere, ma da quanto è emerso c’è già qualcuno che lascerà. Ad abbandonare il programma saranno quasi sicuramente Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello che trascorreranno le festività con figli Nathan Falco e Sofia. Della stessa opinione anche Enock Barwuah che ha dichiarato di “non aver più la forza mentale” per continuare.

Chi rimarrà sicuramente

Ad aver già confermato è Andrea Zelletta. “Rimango certo, dopo tutto quello che ho affrontato non mollo qui” ha affermato, chiedendo però di parlare con la fidanzata Natalia per motivi fiscali e burocratici. “Basta che mi fanno dare tutti i numeri della banca”.

Secondo Funweek ad aver dato il loro assenso incondizionato ci sarebbero anche





Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli oltre alle nuove entrate Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

Chi è propenso a rimanere



Sembrerebbero “più per il sì che per il no” anche Stefania Orlando e Rosalinda/Adua Cannavò/Del Vesco che prima, però, vorrebbero parlare con i famigliari. Stesso discorso per Maria Teresa Ruta.

Chi è completamente incerto

Nel mezzo c’è Francesco Oppini, che da un lato ha spiegato di avere delle attività e di non poter “restare così tanto”, ma dall’altro avrebbe “anche troppo rispetto per chi lavora al GF VIP” per dire di andarsene”, aggiungendo che “rimarrebbe solo per Tommaso Zorzi”.

Ai concorrenti sarà dato qualche giorno per pensare e decidere.

Per Biccy.it “l’unica a lasciare sarà Elisabetta Gregoraci” sebbene, vista la sua importanza nel programma, non sarà improbabile uno sforzo degli autori per trattenerla.

Mentre sale l’attesa per i concorrenti che entreranno a dicembre, non rimane che aspettare per vedere chi abbandonerà il Grande Fratello VIP e chi invece resterà fino alla fine.

Marie Jolie