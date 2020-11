Flavio Briatore: ''Elisabetta Gregoraci? L'avrei risposata ma...''

Alla fine Flavio Briatore ha confermato quello che pochi giorni prima bollava come “fake news”, ovvero di aver proposto a Elisabetta Gregoraci un nuovo matrimonio. A comunicarlo è stato Alfonso Signorini, che durante la puntata del Grande Fratello VIP di ieri ha rivelato le ultime dichiarazioni dell’ex marito della vippona. Che cos’ha detto l’imprenditore? Ma soprattutto: da cos’è nato il gossip? Per scoprirlo bisogna tornare indietro di qualche giorno.





Elisabetta Gregoraci: “Briatore mi ha chiesto di risposarlo”

Il 15 novembre Elisabetta Gregoraci ha raccontato ai coinquilini di aver trascorso il lockdown con l’ex marito e il loro figlio Nathan Falco: “sì eravamo insieme” ha ammesso. Ma ciò che ha colto tutti di sorpresa è stata quando la showgirl ha rivelato che Briatore le avrebbe chiesto un nuovo matrimonio. “Mi ha proposto di risposarlo” ha dichiarato tra il divertito e l’imbarazzato. Secondo gli spettatori più attenti non sarebbe la prima volta che Elisabetta lo ammette. L’utente Paola, infatti, avrebbe captato dei messaggi che la soubrette rivolgeva a Pierpaolo Pretelli scrivendo sulle mani: “Prima che entrassi Flavio mi ha chiesto di sposarlo di nuovo, è ancora innamorato”.

La smentita di Briatore: “fake news”

La news è diventata virale, ma sul settimanale di Alfonso Signorini è arrivata la smentita. Tra le pillole di gossip si legge: “Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco, dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una… fake news“. A questo punto il web si è scatenato: perché Elisabetta avrebbe dovuto inventare una proposta di matrimonio? Biccy.it si è mostrato scettico sulle parole dell’imprenditore scrivendo “Flavio Briatore in piena modalità Donald Trump“.

Nella puntata del Grande Fratello VIP di ieri Signorini ha condiviso con la Gregoraci le dichiarazioni dell’ex marito. La soubrette ha commentato: “Mi spiace che dica questo, in realtà questa cosa l’ha confidata anche a più persone. Ti assicuro che ho detto la verità, ci sono le testimonianze”.





L’ammissione di Briatore

Ma ecco il colpo di scena: il conduttore avrebbe contattato Briatore ottenendo una risposta completamente diversa. “Ho sentito Flavio questa mattina – ha svelato Signorini – chiedendogli se volesse proseguire sulla strada della smentita. Mi ha confidato che è tutto vero: durante il lockdown, visto nessuno dei due era impegnato, che vi volete ancora bene e per il bene di Nathan avevate preso in considerazione l’idea di tornare insieme e di risposarvi. Ha però precisato che era ‘una cosa buttata così’ e che non potete più tornare insieme”.

Signorini ha chiesto alla Gregoraci se risposerebbe l’ex marito. Ma la concorrente ha replicato:





“Ci sono stati degli errori, commessi da entrambi, che ho paura che possano ricapitare. Io ero troppo giovane e ho sottovalutato la situazione: non mi sono resa conto a cosa andavo incontro. Avevo 24 anni, ho saltato tutta una parte di età che non ho fatto. Quando stai con un uomo così devi accettare determinate cose, ma io ho bisogno di leggerezza, di un aperitivo con le amiche. Lui non ce la farebbe a darmi spazio, è un po’ possessivo. Poi tante cose belle sono accadute”.

È quindi la fine della telenovela tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci?

Il pubblico non ne è così certo: due giorni prima la soubrette aveva rinfacciato a Pretelli di non assomigliare all’ex marito. “Tira fuori le p***e – aveva detto Elisabetta – a me piacciono gli uomini con le p***e. Per quello sono stata con Briatore, che ha due p***e così!”.

Marie Jolie