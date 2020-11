Zlatan Ibrahimovic: la fidanzata Helena Seger, i figli e la vita privata

Oltre che per i suoi gol ha fatto spesso parlare di sé per il suo carattere ribelle – tant’è che in molti immaginano abbia collezionato come Balotelli una ragazza dopo l’altra. Ma dal 2002 Zlatan Ibrahimovic ha un’unica e sola fidanzata: si chiama Helena Seger e, nonostante non sia sua moglie (i due non sono sposati), è la madre dei suoi due figli Maximilian e Vincent.

Chi è Helena Seger, fidanzata di Ibrahimovic

“Un po’ Pamela Anderson, un po’ diva degli anni ’50, capelli biondi biondissimi, un fisico procace e uno stile da pin up”. Così Elle presentava nel 2018 Helena Seger, l’ex modella svedese fidanzata di Zlatan Ibrahimovic. Nata nel 1970, la donna ha ben 11 anni più del compagno e ha sempre affiancato il lavoro di modella a quello di businesswoman.





Nella prima intervista su Ibra della sua vita Helena si è staccata l’etichetta di “signora Ibrahimovic“: “Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato – ha dichiarato a Elle nel 2010 – Non sono la classica moglie di un calciatore, o la miss di un concorso di bellezza”. Su se stessa ha aggiunto: “Non è sempre facile vivere con lui. Ma neanche con me: sono una perfezionista, non riesco ad andare a letto se non ho fatto il massimo. Questo riguarda tutto: il lavoro ma anche cose come mettere a posto la biancheria”.

A Wellness, inserto del quotidiano svedese Aftonbladet, la modella ha ribadito nel 2011 di svolgere personalmente le faccende di casa: “Non abbiamo domestici perché non voglio che estranei si occupino delle mie cose private. Cresco io i miei figli. Niente glamour nella mia vita. Sono una ragazza t-shirt e jeans che cucina, fa le lavatrici e si prende cura dei suoi due figli“.

E mentre gli altri calciatori regalano diamanti, Ibra le avrebbe invece comprato una palestra da casa, “Bella ma non la uso – ha commentato Helena – Preferisco mettermi vestiti comodi, musica e andarci, in palestra”.





Helena Seger: l’incontro con Ibrahimovic

Helena Seger incontrò Zlatan Ibrahimovic quasi vent’anni fa a Malmoe: “Lui aveva parcheggiato la sua Ferrari in modo che io non potessi uscire con la mia Mercedes – ha raccontato a Elle – Gli ho detto in maniera abbastanza scontrosa di spostarla subito. Si vede che gli è piaciuto…”.

Ed è stato probabilmente il suo carattere forte a fare breccia nel cuore del campione: secondo la rivista è lei a indossare “la maglia numero 10” e a rappresentare “la forza, la saggezza e la grazia” di Ibrahimovic.

Helena Seger: la carriera

Ma quali sono i traguardi raggiunti di Helena Seger? Definirla “modella” appare un po’ riduttivo viste le numerose esperienze accumulate.

La sua carriera iniziò a soli 13 anni per la svedese Gul&Blå. Ai tempi del college lavorò come stagista per JC, Rabbit, Replay e Diesel. Laureatasi in economia e specializzatasi in pattern design, tessuti e visual merchandising fu assunta come rappresentante dalla Bonner e come addetta al marketing dalla Corona and Hooch. Non solo: secondo PlayersBio Helena prestò servizio anche come barista per “arrotondare” le sue entrate.

Nel 1998 passò alla Swedish Match e in seguito alla Austria Tabak. Prima di trasferirsi in Italia nel 2005 ha lavorato per la Malaco Leaf e per la FlyMe come marketing manager.

“Per seguirmi ha lasciato la sua carriera – ha confidato Ibra a Vanity Fair – e non volevo che il suo fosse un sacrificio vano. Dicono che la vita delle mogli dei calciatori sia al top ma la sua non è stata facile. Ho girato tanto e mi è sempre stata vicino. Abbiamo due figli meravigliosi e stiamo insieme da tantissimi anni, sono contento”.

I due figli con Ibrahimovic

Il 22 settembre 2006 è nato Maximilian, il loro primo figlio: per beffare i paparazzi “Zlatan si è vestito da chirurgo, così nessuno l’ha riconosciuto” ha raccontato Helena Seger a Elle.

Il 6 marzo 2008 è arrivato il secondogenito Vincent, e nonostante “giochino sempre a calcio come il padre” i due fratelli differirebbero in quanto ad aspirazioni. “Maximilian vuole imparare il kung-fu, di solito sta in equilibrio sul divano su una gamba sola. Vincent, invece, è un hip-hoper“.

Ma nonostante sogni “una vita normale” Helena non desidera sposarsi e diventare quindi la moglie di Ibrahimovic: “Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza” ha dichiarato.

Ibrahimovic, il gossip e Diletta Leotta

Ma è proprio la vita privata della coppia, così diversa da quella degli altri calciatori, ad aver rappresentato la loro salvezza. Niente gossip, niente glamour, niente social: Helena Seger non possiede un profilo Instagram e quello esistente è stato creato dai fan.

Nell’estate 2020 Ibra è stato “paparazzato” in Sardegna in compagnia di Diletta Leotta ma gli amici del campione hanno dichiarato: “nessuna crisi con la Seger”, “roba da metterci la mano sul fuoco”. Entrambi sarebbero infatti semplicemente testimonial della stessa ditta di prodotti per il fitness e si sarebbe trattato quindi di un semplice impegno lavorativo. D’altronde Zlatan non si trovava lì da solo ma in vacanza con la fidanzata.

In un’intervista a Chi il calciatore ha attribuito gran parte dei suoi meriti proprio alla compagna: “Ha addomesticato il leone che è in me. Nei momenti più caldi, è lei a mantenere la calma. Senza di lei sarei potuto diventare una vergogna di uomo. Siamo felici da tanto tempo, non intendo rovinare la mia vita con lei con un passo falso”.

Merito (anche) della differenza d’età? Zlatan Ibrahimovic ha ammesso: “Questo mi ha aiutato molto. Fosse stata più giovane forse mi avrebbe lasciato lei o l’avrei lasciata io”.

Marie Jolie