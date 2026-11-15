Zed! Entertainment e un grande novembre dal vivo: Notre Dame De Paris, tributo a Hans Zimmer, Michielin, Brignano e gli altri

Zed! Entertainment ha reso noto il calendario degli spettacoli per novembre 2026, una rassegna che attraversa musical, concerti e comicità con appuntamenti distribuiti tra teatri e arene del Nordest. Tra le proposte spiccano il ritorno di Notre Dame De Paris, un tributo sinfonico alle colonne sonore di Hans Zimmer e concerti di nomi della musica italiana contemporanea.



Il musical Notre Dame De Paris è protagonista di una serie di repliche in programmazione alla Prealpi Sanbiagio Arena di Treviso (TV). In programma ci sono spettacoli nella serata del 27 novembre e repliche il 28 e 29 novembre, con matinée e spettacoli serali programmati in più fasce orarie.



A fare da contraltare alle scene del musical, l’Ensemble Symphony Orchestra proporrà un omaggio sinfonico a Hans Zimmer. Il tributo è previsto il 20 novembre al Teatro Clerici di Brescia (BS) e il 21 novembre al Gran Teatro Geox di Padova (PD), proponendo un repertorio dedicato alle colonne sonore del compositore tedesco.



Tra i concerti in cartellone, Francesca Michielin porterà il suo tour nei teatri il 25 novembre al Gran Teatro Geox di Padova. Sempre al Geox, il 24 novembre si esibirà Malika Ayane nel progetto “A Teatro 2026”, mentre il 30 novembre alla Fiera di Padova è in programma ANNA con il tour Palasport 2026.



Il mese include inoltre alcuni nomi del pop e della scena italiana: Gigi D’Alessio si esibirà il 27 novembre alla Kioene Arena di Padova, Marco Masini il 7 novembre alla stessa arena, e Fabio Concato sarà in scena il 5 novembre al Gran Teatro Geox. Il 12 novembre il Gran Teatro Geox ospiterà lo speciale “Blue – The 25th Anniversary Tour”.



La rassegna non trascura la scena rap e indie: Nayt è atteso il 5 novembre alla Kioene Arena, e l’artista Anna chiuderà il mese alla Fiera di Padova il 30 novembre. Il 20 novembre, al Gran Teatro Geox, è invece in programma il live di 22Simba Miria.



La programmazione teatrale e di comicità comprende appuntamenti diversificati. Enrico Brignano presenta “Bello di mamma” con date al Gran Teatro Geox il 27, 28 e 29 novembre in serate differenziate. I Legrnanesi saranno in scena il 22 novembre al Geox con “C’era una volta”. Tra gli altri nomi del teatro e della comicità, Valentina Persia è prevista il 28 novembre al Teatro Clerici di Brescia, mentre il 4 novembre il palco del Gran Teatro Geox ospiterà lo spettacolo del comico internazionale Jimmy Carr con il tour “Laughs Funny”.



Il calendario propone anche appuntamenti più singolari: J-Ax porterà lo spettacolo “Non aprite quel teatro” l’8 novembre al Teatro Clerici di Brescia; Lucilla sarà in cartellone il 14 novembre al Gran Teatro Geox con lo spettacolo “Arriva Lucilla”; Pablo Trincia proporrà l’inchiesta dal vivo “L’uomo sbagliato” il 16 novembre sempre al Geox.



Tra i concerti serali del mese, il 27 novembre vedrà due eventi a ridosso: Gigi D’Alessio alla Kioene Arena e repliche serali di Notre Dame De Paris alla Prealpi Sanbiagio Arena. Il 21 novembre, oltre al tributo a Hans Zimmer al Geox, il pubblico troverà un’offerta musicale che alterna pop, tributi orchestrali e spettacoli di respiro più popolare.



Per informazioni sui biglietti e sul programma dettagliato Zed! Entertainment invita a consultare il proprio sito ufficiale.