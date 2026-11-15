Umbe Jay, 13 anni da Casale sul Sile, rapper in finale al Tour Music Fest 2026

Umberto D’Innocenzo, conosciuto come Umbe Jay, ha conquistato un posto nelle finali del Tour Music Fest 2026 nella categoria Rapper. Il giovanissimo artista di 13 anni, residente a Casale sul Sile, si esibirà a San Marino il 24 novembre: è il più giovane tra i finalisti della sua sezione.



Il percorso che lo ha portato in finale è tutto personale: Umbe Jay è autore e produttore dei propri brani. Per la serata conclusiva ha scelto di portare «Se tornerò», un pezzo originale che affronta il tema delle persone costrette ad abbandonare la propria terra e gli affetti.



Accanto alla voce e al testo, la performance includerà un elemento inusuale per il rap: un assolo di sassofono. L’interpretazione strumentale è stata composta e sarà suonata dal giovane stesso, che ha curato personalmente anche questo aspetto dello spettacolo.



L’amministrazione comunale di Casale sul Sile ha seguito con attenzione la notizia e ha dedicato al ragazzo una pubblicazione sui propri canali istituzionali. Il riconoscimento istituzionale sottolinea il legame tra il giovane e il territorio in cui è cresciuto.



La candidatura al Tour Music Fest e l’approdo alla finalissima segnano per il ragazzo un momento di visibilità nazionale. Pur giovanissimo, Umbe Jay ha mostrato competenze di scrittura e produzione che lo collocano come interprete autonomo del proprio repertorio.



La performance è fissata per il 24 novembre a San Marino. Sul palco il ragazzo interpreterà «Se tornerò», accompagnando la propria voce con un assolo di sassofono composto e suonato dal vivo da lui stesso.