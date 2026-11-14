GF Vip, scontro in diretta tra Guendalina Tavassi e Federica Morello: Valeria Marini prende le difese di Federica

La diretta del Grande Fratello Vip di venerdì sera si è trasformata in un nuovo capitolo di contrasti tra le concorrenti: al centro della scena, un acceso confronto tra Guendalina Tavassi e Federica Morello nato per motivi domestici e ripreso fino a riaccendere vecchie incomprensioni nel gruppo.



Tutto è partito da un ritrovamento nella doccia: capelli lasciati negli spazi comuni hanno acceso una discussione che ha via via assunto toni sempre più forti. Secondo quanto si è visto in onda, la questione delle pulizie è rapidamente diventata il pretesto per rinfacciare atteggiamenti e scelte personali.



In studio e tra le mura di casa le accuse si sono spostate dal singolo episodio a una critica più ampia del comportamento di Federica. Guendalina ha rimproverato la coinquilina per il modo di giocare e per un atteggiamento definito distante e freddo, evocando una dinamica in cui la relazione con gli uomini della casa viene messa in rilievo come elemento di tensione.



Ilary Blasi ha provato più volte a riportare l’ordine, ma la diretta ha mostrato urla e insulti che hanno reso il clima insostenibile per alcuni momenti. Il confronto non è stato solo verbale: ha ripescato attriti già noti al pubblico, nati nelle settimane precedenti e riconducibili a una difficoltà di sintonia tra Federica e buona parte delle sue coinquiline.



Tra le voci più critiche c’è stata quella di Marina La Rosa, da tempo poco incline a nascondere il proprio disappunto nei confronti di Morello. Marina ha più volte segnalato una distanza caratteriale che, ai suoi occhi, rende difficile costruire rapporti autentici.



Anche Giulia Provvedi si è mostrata distante: la concorrente, generalmente nota per un approccio più pacato, ha espresso l’impossibilità di trovare un punto di contatto con Federica, ribadendo una frattura che non sembra recente.



Nel corso dei giorni scorsi il confronto tra le donne in casa si è alimentato di piccole scintille che, col tempo, hanno accumulato risentimenti. Federica era già finita sotto osservazione fin dall’inizio del reality per il suo carattere riservato e per un modo di relazionarsi percepito da alcune come troppo misurato.



A sorprendere, però, è stata l’uscita pubblica di Valeria Marini, che ha preso posizione a favore di Federica. La showgirl ha scelto di non unirsi alle critiche del gruppo femminile e ha difeso la coinquilina durante le discussioni andate in onda.



Il percorso che ha portato a questo momento include anche la recente eliminazione di Alex Belli dalla casa. Con l’uscita dell’attore, si è ridotta la presenza che, fino a quel momento, aveva contribuito a bilanciare alcune dinamiche interne.



Nel confronto serale, oltre alle recriminazioni sulla gestione degli spazi comuni, sono emerse tensioni personali accumulate nel tempo: accuse di freddezza, di essere poco collaborativa e di non riuscire a integrarsi nel gruppo hanno scandito gran parte della discussione.



La lite tra Guendalina e Federica non costituisce un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro di rapporti difficili che il pubblico del programma ha osservato fin dalle prime settimane.



Dopo gli scontri andati in onda, la casa resta divisa: molte concorrenti continuano a manifestare scetticismo nei confronti di Federica, mentre Valeria Marini si è schierata pubblicamente a suo favore.