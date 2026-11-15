Fan di Elisa muore prima del concerto, aveva 35 anni: concerto annullato, la cantante in lacrime

Una donna di 35 anni è stata colta da un malore poco prima dell’inizio del raduno ufficiale dei fan di Elisa all’Estragon Club di Bologna e, secondo i presenti, è deceduta durante il trasporto in ospedale. L’artista ha annullato l’evento e si è presentata sul palco visibilmente commossa per dare la notizia ai circa mille fan presenti.



L’episodio si è verificato intorno alle 20 di sabato 14 novembre, circa un’ora prima dell’orario previsto per l’inizio del concerto. La donna, che si trovava nelle prime file vicino al palco, si è accasciata improvvisamente: i soccorsi sanitari intervenuti all’interno del locale l’hanno stabilizzata e quindi trasportata in barella fuori dall’area.



Testimoni hanno riferito sui social che la persona avrebbe avuto un arresto cardiaco; si attende però una conferma ufficiale da parte dell’organizzazione dell’evento. Da quanto ricostruito, i sanitari hanno accompagnato la donna in ospedale, ma non è stato possibile salvarla.



L’evento non era aperto al pubblico generale ma riservato ai membri del fan club della cantante. Sul posto si trovavano circa mille persone venute per partecipare a quella che era pensata come una serata di incontro con i sostenitori. La notizia dell’accaduto si è diffusa nelle ore successive, quando i partecipanti hanno iniziato a condividere aggiornamenti e reazioni sui canali social.



All’apprendere quello che era successo, Elisa ha deciso di cancellare la performance. È salita sul palco per informare i presenti e, secondo quanto riferito da chi era in sala, lo ha fatto in lacrime. In seguito l’artista ha pubblicato una storia sui suoi profili social in cui ha espresso vicinanza alla famiglia della donna, citandone il nome e assicurando il proprio pensiero per i cari.



Anche la direzione dell’Estragon Club si è espressa attraverso i propri canali social. Nel messaggio pubblicato il locale ha manifestato profondo cordoglio per l’accaduto, rivolgendosi alla famiglia, agli amici e a tutte le persone vicine alla donna. Il post sottolinea lo shock e il dolore con cui i gestori hanno appreso la notizia.



La decisione di interrompere l’evento è stata immediata e accolta in un clima di tristezza tra i presenti. Chi era al raduno ha raccontato di una serata che da momento di festa si è trasformata istantaneamente in lutto, con i fan e lo staff che si sono ritrovati a gestire un’atmosfera opposta da quella attesa.



Non sono stati rilasciati altri dettagli ufficiali sull’identità della donna né informazioni mediche precise sulle cause del decesso. Le autorità competenti e l’organizzazione dell’evento sono al lavoro per completare gli accertamenti e per fornire eventuali comunicazioni ufficiali.



La comunità dei fan e i frequentatori dell’Estragon hanno iniziato a lasciare messaggi di cordoglio online, mentre l’artista ha ribadito il proprio sostegno alla famiglia.