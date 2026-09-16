Francesco De Gregori al Gran Teatro Geox di Padova con “Nevergreen (Perfette sconosciute)” l’11 marzo 2027

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Francesco De Gregori torna sui palchi dei teatri italiani e per la prima volta porta il progetto “Nevergreen (Perfette sconosciute)” al Gran Teatro Geox di Padova: appuntamento l’11 marzo 2027. L’annuncio segue la lunga esperienza live del 2024, quando il cantautore ha tenuto una residenza di venti concerti.



Il nuovo ciclo di spettacoli riprende l’idea centrale del progetto: mettere in luce brani meno noti del repertorio dell’autore, alternandoli a successi più celebri. La scaletta non sarà fissa; ogni serata proporrà scelte diverse, con l’intento di far scoprire al pubblico pezzi raramente eseguiti dal vivo.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Il tour ripartirà in autunno con due residenze: prima al Teatro Sala Umberto di Roma e poi al Teatro Out Off di Milano. Da lì la tournée continuerà toccando altri teatri, fino all’unica data padovana fissata per marzo 2027 al Gran Teatro Geox.



L’iniziativa affonda le radici nella residenza al Teatro Out Off di Milano, avviata due anni fa. Quel percorso si è poi allargato oltre il palcoscenico: il materiale e l’atmosfera di “Nevergreen” sono diventati anche il soggetto di un film documentario, intitolato “FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN” e diretto da Stefano Pistolini.



Il documentario è stato presentato alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e ha poi raggiunto le sale italiane grazie alla distribuzione di Nexo Studios. L’esperienza cinematografica si è quindi trasformata in un ulteriore canale per raccontare il progetto, affiancando le esibizioni live.



Accanto agli appuntamenti dal vivo, è prevista anche un’uscita discografica: il 16 ottobre 2026 verrà pubblicato “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, un disco live che raccoglie i momenti più significativi della permanenza al Teatro Out Off. Il disco vuole restituire al pubblico l’atmosfera intima delle residenze teatrali.



Sul palco De Gregori sarà accompagnato da una band stabile. La formazione include Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Primiano Di Biase nella duplice veste di direttore artistico e tastierista con hammond e fisarmonica, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, e Simone Talone alla batteria e percussioni.



A completare l’organico vocale, le coriste Francesca La Colla e Cristina Greco porteranno armonie pensate per le sonorità raccolte del progetto. La scelta degli strumenti e dell’organico riflette l’intenzione di privilegiare arrangiamenti essenziali e un approccio più “da teatro” rispetto a format concertistici di maggiore impatto.



Dopo il successo della residenza di due anni fa, che ha dimostrato l’interesse del pubblico per questa lettura alternativa del repertorio, il tour prosegue tra fine 2026 e 2027 con nuove date in diversi teatri italiani, culminando nella tappa padovana dell’11 marzo 2027.



Il disco live “Nevergreen (Perfette sconosciute)” sarà pubblicato il 16 ottobre 2026.