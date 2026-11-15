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Digos effettua 50 perquisizioni sui disordini del 17, 18 e 24 ottobre; denunciato un minorenne a Torino

La Digos ha eseguito 50 perquisizioni, anche a minorenni, in varie città per individuare partecipanti ai disordini del 17, 18 e 24 ottobre; a Torino un minorenne denunciato.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Digos ha eseguito 50 perquisizioni, di iniziativa e su delega dell’Autorità giudiziaria, nell’ambito delle indagini sui disordini avvenuti nelle giornate del 17, 18 e 24 ottobre e su commenti di natura istigatoria circolati in chat social.

Le perquisizioni hanno riguardato anche minorenni e sono state effettuate nelle città di Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona.

A Torino, dopo un monitoraggio della rete, la Digos ha individuato un minorenne ritenuto parte attiva dei disordini scoppiati il 17 ottobre, manifestazione degenerata in azioni violente con danneggiamenti. Il giovane è stato individuato attraverso l’analisi di un profilo social a lui collegato, dove erano state pubblicate immagini e video delle tensioni verificatesi durante la manifestazione.

La perquisizione delegata dall’Autorità giudiziaria ha portato al rinvenimento di una pistola a piombini priva di tappo rosso, 10 cartucce a salve esplosi, 10 coltelli, un machete, un tubo metallico modificato tipo maganello e quattro martelletti frangivetro.

Il minorenne è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento.

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Data del comunicato: 15/11/2026

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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