Digos effettua 50 perquisizioni sui disordini del 17, 18 e 24 ottobre; denunciato un minorenne a Torino

La Digos ha eseguito 50 perquisizioni, di iniziativa e su delega dell’Autorità giudiziaria, nell’ambito delle indagini sui disordini avvenuti nelle giornate del 17, 18 e 24 ottobre e su commenti di natura istigatoria circolati in chat social.

Le perquisizioni hanno riguardato anche minorenni e sono state effettuate nelle città di Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona.

A Torino, dopo un monitoraggio della rete, la Digos ha individuato un minorenne ritenuto parte attiva dei disordini scoppiati il 17 ottobre, manifestazione degenerata in azioni violente con danneggiamenti. Il giovane è stato individuato attraverso l’analisi di un profilo social a lui collegato, dove erano state pubblicate immagini e video delle tensioni verificatesi durante la manifestazione.

La perquisizione delegata dall’Autorità giudiziaria ha portato al rinvenimento di una pistola a piombini priva di tappo rosso, 10 cartucce a salve esplosi, 10 coltelli, un machete, un tubo metallico modificato tipo maganello e quattro martelletti frangivetro.

Il minorenne è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento.

Data del comunicato: 15/11/2026