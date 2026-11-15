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Fia revoca l’accredito al corrispondente del Daily Mail: il quotidiano boicotta le ultime tre gare del Mondiale

Il Daily Mail annuncia il boicottaggio delle ultime tre tappe del Mondiale 2026 dopo la revoca dell’accredito al suo inviato Jonathan McEvoy da parte della Fia.

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.

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La Fia ha ritirato l’accredito al corrispondente del Daily Mail Jonathan McEvoy fino al termine della stagione, provocando la decisione del quotidiano britannico di non seguire gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale di Formula 1 2026.

Il provvedimento, reso noto giovedì da Alberto Villarreal, direttore generale della Fia, è stato motivato con il mancato rispetto, da parte del giornalista, degli standard di professionalità richiesti agli accreditati. La sanzione è stata adottata dopo la pubblicazione di un articolo in cui McEvoy criticava e definiva offensivo il comportamento di Charles Leclerc in seguito a un contatto in pista al primo giro con Lewis Hamilton durante il Gran Premio del Messico. L’episodio, secondo quanto riportato, avrebbe compromesso le possibilità della Ferrari di vincere il titolo costruttori.

La decisione ha suscitato reazioni immediate. La Society of Editors ha chiesto il ripristino immediato dell’accredito, definendo la sanzione «un abuso di potere» e avvertendo che punire un corrispondente per ciò che scrive costituisce «un precedente preoccupante per l’informazione sportiva indipendente». Chris Dean, responsabile dello sport del Daily Mail, ha parlato di «un attacco senza precedenti alla libertà di stampa».

Anche figure del mondo della Formula 1 sono intervenute: Bernie Ecclestone ha definito la scelta della Fia «completamente folle».

Il Daily Mail ha annunciato che non invierà corrispondenti agli ultimi tre Gran Premi della stagione come protesta contro la revoca dell’accredito.

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