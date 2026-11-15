Torino in festa per le ATP Finals: dal 15 al 22 novembre otto campioni sul palcoscenico cittadino

Torino ospita le ATP Finals dal 15 al 22 novembre 2026, trasformando la manifestazione in una celebrazione che coinvolge l’intera città. Nonostante l’assenza del campione locale Jannik Sinner, la rassegna resta l’evento sportivo più importante dell’anno per il capoluogo piemontese.

Dal 2021, anno in cui la città ha assunto la gestione del torneo, le Finals hanno superato i confini della sola competizione sportiva: piazze affollate, eventi culturali, un Fan Village e l’arrivo di appassionati da più Paesi hanno segnato la vetrina internazionale per Torino. L’appuntamento contribuisce anche al boom di interesse per racchetta e padel in Italia, con oltre 6,2 milioni di persone registrate tra praticanti e appassionati.

La storia del torneo risale al 1970, quando nacque come Masters Grand Prix; da allora solo gli otto migliori tennisti del mondo si contendono il titolo di fine stagione. Tra i record, Novak Djokovic resta il più vincente con sette successi. Jannik Sinner ha dominato l’edizione 2024 e nel 2023 raggiunse la finale contro Djokovic, ma quest’anno non è tra i partecipanti.

A guidare il tabellone è Alexander Zverev, che ha ripreso la posizione di numero 1 del mondo nelle settimane precedenti l’inizio del torneo. Per il tedesco la manifestazione ha un valore particolare: ha già vinto le Finals in due occasioni, nel 2018 a Londra e nel 2021 proprio a Torino. Pur essendo terzo nel ranking, Carlos Alcaraz figura come il favorito per completezza di gioco e potenza, e punta a conquistare il trofeo indoor che gli manca.

L’Italia avrà un suo rappresentante di peso: Flavio Cobolli, entrato direttamente tra i qualificati grazie a una stagione che lo ha portato tra i primi dieci del mondo. Il romano si presenta come possibile sorpresa per il pubblico torinese con il suo tennis aggressivo e atletico.

Tra gli altri contendenti figurano Daniil Medvedev, campione dell’edizione 2020 e sempre temibile sul duro indoor, Ben Shelton, Arthur Fils, Frances Tiafoe e il giovane spagnolo Rafael Jodar, pronti a movimentare il torneo con risultati a sorpresa.

L’impatto economico dell’evento per Torino è rilevante: il valore complessivo è stimato intorno a €590 milioni, quasi sei volte la stima della prima edizione cittadina del 2021 (€103 milioni). La spesa diretta in città — ristorazione, alberghi, trasporti e shopping — ammonterebbe a circa €99 milioni. Le entrate fiscali superano i €92 milioni, a fronte di un contributo pubblico di circa €13,7 milioni, mentre l’evento genera e sostiene oltre 4.100 posti di lavoro e circa €115 milioni di redditi da lavoro. Le presenze di pubblico sono consistenti: tra 200.000 e 230.000 biglietti venduti complessivamente e un’occupazione alberghiera rilevata al 98%.

Con l’arena spesso piena anche in assenza del suo più celebre interprete, Torino si conferma città-capitale di un appuntamento che mescola sport, economia e promozione cittadina.