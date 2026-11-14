La crisi dei quotidiani cartacei nell’era di internet e dei social. Di Enzo Pedrocco

LA CRISI DEI QUOTIDIANI CARTACEI NELL’ERA DI INTERNET E DEI SOCIAL.

Lungi dall’essere divenuta “la preghiera del mattino dell’uomo moderno”, secondo l’auspicio di Hegel, la lettura del quotidiani, nella loro tradizionale veste cartacea, incontra oggi nuovi ostacoli che ne determinano ulteriormente il calo di interesse nei loro confronti già in atto da tempo fra cui, soprattutto, l’affermazione sempre maggiore dei nuovi modi e tempi di fare informazione impostisi in virtù di internet, che vi si frappongono in maniera assai più grave e seria rispetto a qualsivoglia altro ostacolo incontrato in passato: non fosse per il fatto che oggigiorno, a differenza del passato in cui si tendeva sbrigativamente ad attribuire pressoché esclusivamente la causa di tale scarso successo dei quotidiani nel nostro Paese a una scarsa attitudine degli italiani nei confronti della lettura in generale e a dare per scontato che i quotidiani non avessero alcunché di cui rimproverarsi, oggi non pochi analisti sono dell’avviso che esso, invece, al di là di tutti i possibili difetti degli italiani, debba senz’altro imputarsi totalmente a ciò che i quotidiani cartacei avrebbero potuto fare e continuano a non fare al fine di evitare la crisi in cui versano ormai da tempo.

E’ sotto agli occhi di tutti, tanto per fare un esempio, che essi non abbiano innovato pressoché nulla in un secolo. Se si eccettuano taluni dettagli relativamente significativi, quali la fotografia a colori e il formato tabloid, i quotidiani che troviamo oggi in edicola non sono sostanzialmente molto diversi, alla fin fine, da com’erano un secolo addietro.

Ma, quel che è peggio e che è all’ origine della loro crisi, è che oggigiorno, anzitutto, essi nascono già vecchi: al mattino quando escono in edicola, infatti, spesso la notizia è già stata data, commentata e smentita alla sera del giorno prima su numerose emittenti radiotelevisive, collegate tra esse per trasmettere simultaneamente la stessa notizia su scala nazionale e finanche all’estero; e data, commentata e smentita, inoltre, su una sfliza, di blog, citizen journalism, social network, podecast… etc. di cui il web pullula.

E oggigiorno, infine, soprattutto i giovani – che potrebbero essere dei potenziali lettori dei quotidiani e scongiurarne, quantomeno in parte, la crisi – sono da tempo ormai adusi a una modalità di informazione basata, soprattutto, su immagini e notizie in breve al posto di taluni saccenti pistolotti redatti spesso sui quotidiani, più che per informare, per fare sfoggio della propria prosa e cultura con amici, colleghi, politici etc.

E va da sé che, fintantoché i quotidiani, non avvertiranno l’esigenza di rinnovarsi, colmando soprattutto il divario esistente tra ciò che in genere offrono e ciò che invece verrebbe loro richiesto, la crisi in atto, non solo non cesserà, ma apparirà addirittura più che giustificata.

Enzo Pedrocco