Malika Ayane torna dopo cinque anni con il nuovo album: “Cicale” e a novembre la vedremo a Padova

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A cinque anni dall’ultimo lavoro in studio, Malika Ayane annuncia il ritorno discografico con un album di inediti intitolato cicale, in uscita il 18 settembre per Carosello Records (in licenza a M.A.S.T./Believe). Il progetto è già aperto alle prenotazioni digitali e al pre-save.



L’uscita del disco è preceduta dal singolo detto tra noi, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire dal 4 settembre. Il brano è stato presentato dall’artista come la prima traccia nata dalla collaborazione con Andrea Bonomo e Pacifico, un incontro avvenuto dopo una telefonata partita da Berlino.

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Malika racconta che l’idea di lavorare con il produttore e l’autore è nata quasi per caso, durante una passeggiata davanti al teatro di Brecht. Da lì, il trio si è ritrovato in studio a Parigi senza scadenze precise, con l’obiettivo di mescolare le proprie sensibilità e vedere cosa sarebbe emerso. Detto tra noi è il risultato immediato di quell’intesa creativa.



Secondo la cantante, il brano porta con sé suggestioni legate a paesaggi e stati d’animo: immagini di un mare invernale, la luce dell’alba che si riflette, la traccia di notti vissute e il pensiero sul futuro quando qualcosa inizia. Nel testo e nella musica Malika ha voluto che le emozioni fossero potenti ma comprensibili, lasciando all’ascoltatore la libertà di trovarvi una propria interpretazione.



Detto tra noi segue altre uscite recenti dell’artista: tra queste la canzone una possibilità, proposta nei principali festival estivi, e animali notturni, il brano portato all’ultimo Festival di Sanremo e accolto favorevolmente da pubblico e critica.



Parallelamente all’uscita dell’album, Malika tornerà a calcare i palcoscenici dei teatri italiani con un tour prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti.

La prima data è segnala come “data zero” l’1 novembre al Teatro dell’Aquila di Fermo; il percorso prosegue il 3 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 4 novembre al Teatro Verdi di Firenze.



Il calendario prosegue con tappe al Teatro Arcimboldi di Milano il 10 novembre, al Teatro Colosseo di Torino l’11 e al Teatro Politeama di Catanzaro il 14. A seguire, il 16 novembre la data al Palatour di Bitritto (Bari), il 17 al Teatro Augusteo di Napoli, il 19 al Teatro Metropolitan di Catania e il 20 al Teatro Golden di Palermo.



Le ultime settimane del tour toccano il Gran Teatro Geox di Padova il 24 novembre, il Teatro Duse di Bologna il 25, il Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) il 27 e il Teatro Massimo di Pescara il 28 novembre.



I biglietti per le performance nei teatri sono già in vendita su Ticketone e presso i punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni sull’organizzazione e la promozione degli eventi è possibile consultare il sito di Friends & Partners. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour.