Manuel Bertuol, 23anni, è morto: era caduto da un’auto in corsa

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Jesolo con la notizia della morte di Manuel Bertuol, un giovane di 23 anni, deceduto all’ospedale di Treviso nel pomeriggio di sabato. Bertuol era stato ricoverato in gravi condizioni dal 11 ottobre, giorno in cui era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella zona industriale di Padernello, nel comune di Paese, dopo essere caduto da un’auto in corsa.

L’incidente si è verificato intorno alle 18:40, al termine di un incontro tra appassionati di automobili. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri di Treviso, Bertuol era salito sul tettuccio di una Opel Frontera, guidata da un ventenne di Giavera del Montello, con l’intento di effettuare delle riprese video per documentare le evoluzioni del SUV e di altri veicoli presenti nel piazzale.

Mentre il veicolo percorreva via Piemonte, una strada caratterizzata da segni evidenti di frenate e sgommate, Bertuol si trovava aggrappato alle barre del tettuccio. In un momento critico, durante un cambio repentino di direzione, ha perso la presa e la sua caduta si è rivelata fatale. Il giovane è stato sbalzato a terra, impattando violentemente con il capo contro l’asfalto.

Subito dopo l’incidente, il conducente dell’auto e altri presenti si sono fermati per prestare soccorso, allertando tempestivamente i soccorsi. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane non è riuscito a superare le gravi conseguenze del trauma subito. Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la vicinanza della comunità al dolore della madre e del fratello di Bertuol.

A seguito dell’incidente, la Opel Frontera è stata sequestrata e il conducente è stato trattenuto dalle autorità per gli accertamenti necessari. Sono stati eseguiti test tossicologici e alcolemici, i cui risultati hanno evidenziato l’assenza di sostanze stupefacenti o alcol nel sangue del giovane. Tuttavia, la patente di guida è stata ritirata come parte delle procedure in corso.

La Procura della Repubblica, tramite la pm Elisabetta Spigarelli, ha aperto un fascicolo d’indagine sul conducente, ipotizzando il reato di lesioni stradali colpose gravissime. Gli accertamenti si concentrano non solo sulla dinamica dell’incidente, ma anche sulla condotta di guida e sulle eventuali manovre pericolose e non autorizzate praticate nell’area pubblica.

Questa vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo a comportamenti alla guida che possono mettere a rischio la vita dei giovani. Il raduno di auto, che avrebbe dovuto essere un momento di svago e condivisione tra appassionati, si è trasformato in una tragedia che ha segnato profondamente non solo la famiglia di Bertuol, ma l’intera comunità di Jesolo.

Attualmente, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. La scomparsa del giovane rappresenta un duro colpo per una generazione che spesso si trova a confrontarsi con le conseguenze delle dinamiche dei nuovi mezzi di informazione.