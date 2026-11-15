Tg3 presenta “Agenda del Mondo”: puntata del 15 novembre 2026 curata da Stefano Pizzetti

La rubrica Tg3 Agenda del Mondo torna in onda il 15 novembre 2026 con un racconto internazionale affidato alle immagini. Il segmento, pensato come quadro breve di attualità estera, è curato da Stefano Pizzetti.
La produzione è seguita in redazione da Roberto Balducci. Alla conduzione figura Maria Cuffaro, che presenta la puntata serale.
La trasmissione va in onda il sabato notte, subito dopo TG3 Mondo, e ha una durata complessiva di cinque minuti.
Agenda del Mondo è una rubrica del Tg3 che propone, in forma concisa, una storia internazionale raccontata per immagini.