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Tg3 presenta “Agenda del Mondo”: puntata del 15 novembre 2026 curata da Stefano Pizzetti

Tg3 Agenda del Mondo, rubrica in onda il 15/11/2026: a cura di Stefano Pizzetti, redazione Roberto Balducci, conduce Maria Cuffaro. Durata cinque minuti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica Tg3 Agenda del Mondo torna in onda il 15 novembre 2026 con un racconto internazionale affidato alle immagini. Il segmento, pensato come quadro breve di attualità estera, è curato da Stefano Pizzetti.

La produzione è seguita in redazione da Roberto Balducci. Alla conduzione figura Maria Cuffaro, che presenta la puntata serale.

La trasmissione va in onda il sabato notte, subito dopo TG3 Mondo, e ha una durata complessiva di cinque minuti.

Agenda del Mondo è una rubrica del Tg3 che propone, in forma concisa, una storia internazionale raccontata per immagini.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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