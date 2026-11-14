Venezia FC apre il Pop‑up Store a Nave de Vero: inaugurazione con la prima squadra a Marghera

Venerdì 13 novembre il centro commerciale Nave de Vero a Marghera si è trasformato per un giorno in un punto di riferimento per i tifosi arancioneroverdi. Al primo piano è stato inaugurato il Pop‑up Store ufficiale del Venezia FC, con il taglio del nastro alla presenza di rappresentanti del club, delle istituzioni locali e di numerosi sostenitori.



All’evento hanno partecipato una delegazione della prima squadra guidata da Mister Nicola e composta anche da nomi come Busio, Basic e Juan Jesus. Per il Comune di Venezia è intervenuto il Presidente del Consiglio Comunale Matteo Senno; durante la cerimonia è inoltre stata letta una dichiarazione di sostegno del Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. A seguire i calciatori hanno incontrato tifosi e cittadini in un meet & greet organizzato subito dopo l’inaugurazione.



Lo spazio, allestito al primo piano del centro commerciale, mette a disposizione dei visitatori la gamma dei prodotti ufficiali del club. L’obiettivo dichiarato dall’iniziativa è avvicinare la squadra a chi vive nella terraferma, offrendo un punto di contatto con il Venezia FC senza dover raggiungere il centro storico o lo stadio.



Per la direzione del centro commerciale l’apertura rappresenta la possibilità di ampliare l’offerta per il pubblico di Marghera e dell’area metropolitana. Giulia Porcu, direttrice del Nave de Vero, ha sottolineato l’entusiasmo nel ospitare la squadra e l’importanza di dare ai tifosi — famiglie e giovani — un nuovo luogo dove incontrare il club.



Anche le istituzioni locali hanno evidenziato il valore dell’iniziativa per il territorio. Il Presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, ha messo in luce come la collaborazione tra realtà locali possa generare nuove occasioni di incontro e contribuire alla vitalità della terraferma, rafforzando il senso di appartenenza alla città e alla squadra.



Dal punto di vista della società sportiva, l’apertura del Pop‑up Store è stata presentata come un passo concreto nel percorso di crescita dell’organizzazione. Nicola Boscaro, Chief Revenue Officer del Venezia FC, ha parlato dell’importanza di portare il club nei principali punti di shopping della regione, definendo l’iniziativa parte degli investimenti promossi dalla proprietà per lo sviluppo del Club.



La scelta di posizionare lo shop temporaneo in un centro frequentato quotidianamente da migliaia di persone punta anche a creare sinergie economiche. Il Venezia FC, che da anni porta il nome della città sui campi nazionali, trova in questo tipo di collaborazione un canale per raggiungere un pubblico più ampio e per generare opportunità commerciali e di visibilità per l’area.



Oltre al valore simbolico dell’avvicinare i giocatori ai tifosi, gli organizzatori hanno messo l’accento sul ruolo sociale dell’iniziativa. Portare lo sport fuori dallo stadio è visto come un modo per favorire il contatto diretto tra le nuove generazioni e i propri beniamini, promuovendo i valori dello sport e incentivando la partecipazione giovanile.



Il Pop‑up Store è aperto negli stessi orari del centro commerciale: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00; la domenica e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 21.00.