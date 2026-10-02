Amii Stewart in concerto al Gran Teatro Geox di Padova: dal disco d’oro di “Knock on Wood” alle nuove produzioni

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Amii Stewart sale sul palco del Gran Teatro Geox di Padova per portare in scena il repertorio che l’ha resa celebre in tutto il mondo, dalle hit storiche fino ai brani più recenti della sua produzione. Lo spettacolo propone una rilettura dei grandi classici R&B accanto ai pezzi che hanno segnato la sua carriera.



La cantante, divenuta famosa negli anni Settanta grazie al successo internazionale di Knock on Wood, è attesa con un concerto che punta sul contrasto tra l’energia della performance e l’eleganza vocale che da sempre caratterizza il suo stile. Il programma include sia i brani che l’hanno resa celebre sia nuovi arrangiamenti pensati per il palco.

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Il brano più noto del suo repertorio, Knock on Wood, è stato una delle pietre miliari della disco music e rimane tra i pezzi più richiesti nelle sue esibizioni dal vivo. Nella serata padovana l’artista accompagnerà i classici con una selezione di riletture R&B, suggerendo così un viaggio tra passato e contemporaneità musicale.



Il Gran Teatro Geox, struttura di riferimento per la scena musicale e teatrale di Padova, ospita concerti e appuntamenti culturali di diversa natura. La scelta del luogo sottolinea l’intento di proporre uno spettacolo pensato per un pubblico che cerca sia intrattenimento di qualità sia una performance dal respiro internazionale.



Per chi desidera assistere allo spettacolo di Amii Stewart a Padova, i biglietti sono in vendita e possono essere acquistati attraverso i canali del teatro. La serata si propone come un’occasione per riascoltare un repertorio che ha attraversato decenni di musica popolare e per apprezzare le proposte più recenti di un’artista che ha saputo mantenere presenza e fascino nel panorama internazionale.