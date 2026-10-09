Venezia: ultime dall’infermeria in vista del match a casa dell’Atalanta

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Basic si è riaggregato al gruppo e può considerarsi recuperato in vista della trasferta di lunedì sera contro l’Atalanta. Il rientro del centrocampista rappresenta un rinforzo importante per il Venezia, che cerca i primi punti in campionato e arriva a Bergamo con la panchina di Giovanni Stroppa ancora in bilico.



La novità sul fronte sanitario arriva a pochi giorni dalla penultima partita della sesta giornata di Serie A Enilive. Basic ha lavorato con i compagni negli allenamenti e il club lo valuta disponibile, evento che alleggerisce almeno parzialmente la lista degli indisponibili della squadra lagunare.



Nonostante il ritorno del croato, la situazione nell’infermeria resta complessa. Il comunicato del Venezia segnala che Joel Schingtienne in difesa, Matteo Dagasso a centrocampo e Ridgeciano Haps sulle fasce sono in via di recupero e verranno valutati fino all’ultimo. Sono dunque loro i giocatori più vicini a poter rientrare nelle rotazioni di Stroppa per la delicata trasferta contro l’Atalanta.



Per altre assenze invece servirà più tempo. Andrea Adorante continua il lavoro individuale per recuperare a pieno: il club stima che la sua presenza tra i convocati potrebbe avvenire entro la fine di ottobre. L’attaccante prosegue il percorso di recupero ma non sarà una soluzione immediata per la gara di Bergamo.



La partita acquista ulteriore peso per lo stato di forma delle due squadre. L’Atalanta arriva al confronto dopo tre sconfitte consecutive — contro Roma, Cagliari e Juventus — e non può permettersi ulteriori passi falsi per non perdere contatto con la zona alta della classifica. Il Venezia, invece, è ancora a quota zero e ha urgente bisogno di sbloccarsi per iniziare a muovere la classifica in chiave salvezza.



Sul fronte delle scelte tecniche, il comunicato fornisce anche le probabili formazioni. L’Atalanta dovrebbe schierarsi con un 4-3-3: Carnesecchi tra i pali; Bellanova, Kristensen, Scalvini e Bernasconi in difesa; Samardzic, Kessiè ed Ederson a centrocampo; De Ketelaere, Scamacca e Rowe in attacco. Tra gli indisponibili per i padroni di casa sono segnalati Hien, Kossounou, Sulemana, Raspadori e Pompei.



Il Venezia, secondo il 3-5-2 indicato, potrebbe scendere in campo con Stankovic fra i pali; Moreno, Bella-Kotchap e Juan Jesus nel pacchetto difensivo; Hainaut, Perez, Sohm, Helgason e Correia a comporre la linea di centrocampo; Yeboah e Adams come coppia offensiva. Il tecnico Stroppa dovrà comunque fare i conti con le valutazioni mediche fino alle ore precedenti il match.