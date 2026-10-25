Il Venezia ancora sotto a Genoa: arancioneroverdi sempre ultimi

Il Venezia esce sconfitto da Marassi per 1-0: a decidere il match è una punizione magistrale dell’ex Ellertsson al 26’ del primo tempo. Per gli arancioneroverdi, guidati da Davide Nicola alla seconda panchina, un passo indietro dopo la vittoria contro il Napoli.



La partita vive su ritmi bassi e poche occasioni. La rete di Ellertsson arriva da una conclusione da fermo dai circa 20 metri che si infila all’incrocio, imparabile per il portiere avversario. L’autore del gol, passato in Laguna tra il 2023 e il 2025, evita ogni esultanza e resta composto.



Il Genoa conquista tre punti pesanti. In classifica, prima dell’incontro, i rossoblù avevano un vantaggio minimo sul Venezia di un solo punto; il successo odierno permette loro di allungare e muovere in modo significativo la graduatoria.



Per il Venezia la prestazione è caratterizzata da una reazione soprattutto dopo l’intervallo. Nel corso della ripresa gli ospiti tengono a lungo il pallino del gioco e provano a costruire il pareggio. Le idee però non si concretizzano e le azioni mancano di quella freschezza necessaria per impensierire seriamente la difesa avversaria.



Il portiere del Genoa, quando chiamato in causa, risponde presente. Parate puntuali e interventi che mantengono il risultato in equilibrio fino al fischio finale. La squadra di casa gestisce con ordine il vantaggio e soffoca i tentativi veneziani.



La sconfitta interrompe il momento positivo del Venezia, che pochi giorni fa aveva ottenuto una vittoria di peso contro il Napoli, utile a interrompere una serie negativa. Oggi però i lagunari non sfruttano la spinta emotiva di quel successo e restano in fondo alla classifica.



Per Davide Nicola si tratta della seconda panchina con il Venezia. Il neo-allenatore e la sua squadra devono ora correre ai ripari in vista di impegni complicati. Tra pochi giorni, infatti, il calendario propone una sfida di alta levatura per i lagunari.

Il Venezia tornerà in campo mercoledì al Penzo, dove ad attenderlo ci sarà una sorta di ‘Mission Impossible’: l’Inter campione d’Italia.