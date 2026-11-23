Una serata di musica a Manchester è stata interrotta domenica 22 novembre 2026 quando la Co-op Live Arena è stata evacuata dopo il rilascio, tra il pubblico, di una sostanza non identificata.

Secondo quanto riportato, oltre 12mila spettatori sono stati fatti allontanare dall’interno dell’arena. Sul posto sono giunti mezzi di emergenza: in video verificati da Reuters si vedono ambulanze e una autopompa dei vigili del fuoco con le sirene attive.

I sanitari hanno visitato più di 50 persone: tra i sintomi segnalati ci sono disturbi agli occhi e alle vie respiratorie. Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

Inizialmente si era ipotizzato che la sostanza potesse essere gas lacrimogeno, ma sono in corso accertamenti per stabilire natura e responsabilità dell’episodio.

Le autorità e i servizi di soccorso hanno gestito l’evacuazione e le prime cure sul posto, mentre proseguono le indagini per chiarire quanto avvenuto durante il concerto del rapper americano Don Toliver.