La Juventus supera il Venezia 4-0 nell’anticipo della 12ª giornata di Serie A giocato all’Allianz Stadium, dopo un primo tempo chiuso con i lagunari ordinati e propositivi in ripartenza e una ripresa dominata dai bianconeri. Il passivo, netto sul tabellino, racconta però una partita a due facce, con gli arancioneroverdi capaci di limitare i danni fino all’intervallo.



Nella prima frazione il Venezia si dispone con un blocco basso e punta sulle transizioni rapide. La strategia produce risultati: la difesa regge e le chance più pericolose dei padroni di casa vengono spesso neutralizzate prima che si trasformino in tiri puliti.



L’occasione più ghiotta per i veneti arriva a metà tempo con Akor Adams. L’attaccante parte in contropiede e si presenta davanti all’estremo difensore juventino, ma temporeggia e consente a Bremer di intervenire provvidenzialmente, deviando in angolo. È l’immagine più vivida di un primo tempo in cui la Juve fatica a creare continuità.



Sull’out di destra Zhegrova è l’unico a mettere in difficoltà la retroguardia arancioneroverde. Il suo dinamismo produce qualche affondo, ma senza riuscire ad abbattere la solidità di Stankovic e del reparto difensivo veneziano, sempre pronto a ricompattarsi e a respingere le iniziative avversarie.



La partita cambia all’inizio della ripresa, quando il Venezia sostituisce Alajbegović con Woltemade. Il cambio dà subito esiti favorevoli per i bianconeri: il neoentrato si rende protagonista al 53’ segnando in mischia il gol che sblocca il risultato e avvia il predominio juventino.



Sette minuti dopo Woltemade firma l’assist per il raddoppio: Koopmeiners colpisce di prima intenzione e trova l’angolo giusto sul secondo palo, portando la Juventus sul 2-0. Da quel momento i torinesi prendono saldamente il controllo del gioco, sfruttando spazi e superiorità numerica nella metà campo avversaria.



Il terzo gol arriva poco dopo, con Kabal che insacca di testa seguendo un cross calibrato di Zhegrova. La giocata confeziona la terza marcatura e spezza definitivamente gli equilibri. Quattro minuti più tardi, dall’interno di una partita ormai tutta in discesa per la Juve, Kolo Muani viene atterrato in area da Halhal: dal dischetto il francese non fallisce, spiazzando Stankovic e fissando il risultato sul definitivo 4-0.



Nel finale il Venezia prova a reagire, ma la fortuna volta le spalle ai lagunari. Al 77’ Fernandez centra il palo con un tentativo che avrebbe potuto cambiare il tono della ripresa. L’episodio evidenzia come, oltre alla supremazia tecnica della Juventus, ci siano stati momenti in cui i veneti hanno cercato di riaprire la partita.



Il forcing finale regala ancora un brivido: in pieno recupero, al 92’, Yeboah colpisce la traversa, sfiorando un gol che avrebbe reso meno netta la sconfitta. Sul tabellino, tuttavia, resta un 4-0 che fotografa l’esito di una ripresa dominata dai padroni di casa dopo un primo tempo in cui il Venezia aveva messo in mostra ordine e capacità di contenimento.