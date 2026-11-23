La Ferrari torna a vivere una domenica di tensione dopo il Gran Premio di Las Vegas: un contatto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton nelle fasi finali della corsa ha scatenato l’ira del team principal Fred Vasseur e lasciato la squadra a caccia di spiegazioni.

Leclerc è stato punito con 10 secondi di penalità per una manovra ritenuta irregolare sul compagno. Il monegasco, al termine della gara, ha ammesso la responsabilità in poche parole: «Se ho preso 10” di penalità è colpa mia», ha detto, ribadendo di non avere molto da aggiungere.

Max Verstappen ha tagliato il traguardo per primo. Hamilton ha chiuso in settima posizione, mentre Leclerc, scontata la penalità, si è classificato decimo. Per il campione del mondo Kimi Antonelli il podio è sfumato.

Nel comunicato diffuso dalla Scuderia e nelle dichiarazioni rilasciate a Sky, Vasseur ha definito l’episodio «inaccettabile», sottolineando che la squadra, dopo i GP di Brasile e Messico, aveva già espresso indirizzi chiari ai piloti. Secondo il dirigente francese la direttiva era stata di «pensare alla squadra» e di non forzare sorpassi che avrebbero potuto danneggiare il team; a suo dire Charles «ha commesso un errore che ha penalizzato il team».

Vasseur ha aggiunto che non è possibile «congelare le posizioni» in una gara del genere, ricordando l’effetto della scia che permette i sorpassi; tuttavia ha rimarcato come i due piloti avrebbero dovuto gestire la situazione «in modo diverso, come hanno fatto altri compagni di squadra». Il team principal ha parlato di un clima appesantito: «La pressione sta crescendo, è molto peggio di 18 mesi fa» e la situazione tra i due è stata definita «ingestibile» e «estremamente difficile da accettare».

La Ferrari ha annunciato che il confronto interno proseguirà nei prossimi giorni e che si discuteranno provvedimenti disciplinari e la possibilità di sanzioni economiche. Vasseur ha detto che «sicuramente dobbiamo fare qualcosa», lamentando che non si può rovinare il lavoro di molte persone in quel modo.

Nella nota ufficiale la squadra ha inoltre parlato di una «mancanza di rispetto» verso chi lavora in pista, a Maranello e verso i partner. La direzione Ferrari ha riconosciuto che il passo della vettura era buono e che il podio non era fuori portata, ma ha ribadito che gli errori dei piloti hanno infine compromesso il risultato.

Sui social alcuni commenti hanno sottolineato che entrambi i piloti hanno commesso errori e hanno accusato un trattamento di favore nei confronti di Leclerc; la questione alimenta la discussione interna alla squadra in vista delle decisioni che verranno prese.