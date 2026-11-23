Donald Trump avrebbe cercato per circa un anno di mettersi in contatto con Kim Jong-Un tramite le linee telefoniche e i canali diplomatici già in uso con Pyongyang, senza ottenere risposte. Lo riferisce il Wall Street Journal citando persone a conoscenza dei fatti.

I tentativi non hanno avuto esito anche durante l’ultimo viaggio del presidente in Asia. Tornando dal vertice Apec di Shenzhen, Trump ha spiegato che il suo calendario era troppo pieno, ma ha aggiunto a un giornalista della Nbc: “Il rapporto c’è – prima o poi ci vedremo”.

Secondo la ricostruzione, quando le chiamate non hanno ricevuto risposta la Casa Bianca ha provato un’altra strada: Trump ha scritto una lettera che una persona di fiducia ha consegnato a un diplomatico nordcoreano fuori dalla missione permanente presso l’Onu a Manhattan. Quel diplomatico, sempre secondo le fonti citate, avrebbe gettato la busta ancora chiusa davanti al medesimo emissario statunitense.

Nel frattempo i media di Stato nordcoreani hanno mostrato Kim impegnato in visite pubbliche, tra cui una stazione sciistica sul monte Paektu e un’università navale, immagini che secondo le fonti avrebbero sottolineato un’attività tale da non lasciargli tempo per rispondere alle chiamate della Casa Bianca.

Gli Stati Uniti avrebbero valutato anche la possibilità di un incontro dell’ultimo minuto durante il tour asiatico, ma Pyongyang avrebbe posto condizioni ritenute inaccettabili da Washington. L’agenzia sudcoreana Aju Press descrive alcune delle proposte prese in considerazione: una dichiarazione di fine della guerra di Corea e un testo che lasciasse aperto lo status nucleare della Corea del Nord, senza richiedere la rinuncia alle armi. In cambio, gli Stati Uniti avrebbero chiesto limiti ai test nucleari e missilistici e discusso l’apertura di uffici di collegamento.

Tra i timori emersi in sede di dibattito vi sarebbero le conseguenze per gli alleati: una dichiarazione di fine guerra potrebbe infatti portare a richieste di scioglimento del Comando Onu alla frontiera tra le Coree e al ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud. Il Wall Street Journal segnala inoltre che riconoscere Pyongyang come potenza nucleare costituirebbe un cambiamento significativo nella politica statunitense, suscitando apprensione a Seul, Tokyo e in Europa. Non è chiaro se le proposte siano state condivise con la Corea del Sud.

Non tutti i dettagli sono condivisi ufficialmente: un funzionario dell’amministrazione Trump ha negato che ci sia stato qualsiasi tentativo di organizzare l’incontro.

Lo sfondo degli ultimi anni rimane il fallimento di diversi vertici: nel 2018 a Singapore Kim si era impegnato a lavorare per la completa denuclearizzazione della penisola; il summit di Hanoi del febbraio 2019 si chiuse senza accordo, e i due leader si incontrarono nuovamente a Panmunjom quattro mesi dopo. Nel frattempo, secondo lo Sipri, l’arsenale nordcoreano è cresciuto fino a circa 60 testate a gennaio 2026, rispetto alle 20-30 stimate nel gennaio 2019, e Pyongyang ha sviluppato missili intercontinentali in grado di raggiungere gli Stati Uniti.

A febbraio, di fronte al congresso del Partito dei lavoratori, Kim ha affermato che migliori rapporti con Washington sono possibili se gli Usa rispetteranno lo status nucleare del paese e abbandoneranno la “politica di confronto”. Gli Stati Uniti, insieme a Seul e Tokyo, hanno invece ribadito poco prima del viaggio l’obiettivo della “completa denuclearizzazione”.

Secondo media sudcoreani, il nodo rimane tuttora tutto da definire. Pur non essendosi concretizzato l’incontro sperato dalla Casa Bianca, da Pyongyang non sarebbe giunta una chiusura definitiva, ma piuttosto un rinvio.