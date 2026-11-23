A Mestre si moltiplicano i furti di bagagli nelle stive dei pullman in sosta alla fermata di via Ca’ Marcello, usata da vettori nazionali e internazionali come Flixbus e Itabus. Secondo i racconti riportati dal Gazzettino, basta pochi secondi di distrazione per consentire ai ladri di portare via trolley, borse e zaini.

I malviventi, spiegano i testimoni, si piazzano sull’altro lato della strada e approfittano dell’apertura delle stive da parte degli autisti. In alcuni casi corrono via a tutta velocità; in altri si fingono turisti per confondersi tra i passeggeri. La dinamica è simile a episodi già segnalati in passato in viale Stazione, ma qui la frequenza è decisamente maggiore.

A descrivere le modalità è un vigilante pagato dagli alberghi della zona, che racconta di una comparsa rapida dei borseggiatori: «Colpiscono come fulmini», dice, aggiungendo che alcuni sono «professionisti», altri semplicemente persone in cerca di denaro da rivendere sul mercato nero. Il vigilante chiarisce che il controllo non rientra nei loro compiti, e che quando sono in fila più pullman è «praticamente impossibile» sorvegliare tutto.

La situazione preoccupa il distretto degli alberghi, che denuncia disagi legati allo spostamento dei bus: secondo i responsabili si fermano «qualcosa come un centinaio di mezzi al giorno», con almeno 2.500 persone transitate nelle 24 ore. L’hotel Campanile, tre stelle con oltre 200 camere e più di 400 posti letto, è particolarmente interessato dalla vicinanza alla fermata. Dalla struttura segnalano problemi come viaggiatori che intralciano la chiusura della porta automatica e continui richieste di accesso ai bagni.

Sul piano logistico lo spazio risulta insufficiente quando si accumulano due o tre pullman in fila e deve transitare anche la linea Actv. L’amministrazione comunale ha avviato monitoraggi: l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Brunello annuncia un sopralluogo insieme alla collega Maika Canton, coinvolgendo albergatori e responsabili delle compagnie dei bus.

Tra le ipotesi allo studio c’è lo spostamento della fermata a circa 150 metri di distanza, nei pressi del parcheggio dell’Interspar, mantenendo però la vicinanza alla stazione ferroviaria. L’amministrazione ammette che le alternative concrete non sono numerose e che vanno valutate soluzioni che riducano disagi e rischi per i passeggeri.