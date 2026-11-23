Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha sospeso i provvedimenti della Questura di Trieste che limitavano l’attività di assistenza ai migranti in piazza Libertà. La misura cautelare è stata disposta dal presidente Carlo Modica de Mohac di Grisì e resterà in vigore fino all’udienza fissata per il 16 dicembre.

L’istanza è stata presentata da alcuni rappresentanti di organizzazioni di assistenza, tra cui Lorena Fornasir di Linea d’Ombra. Fino all’udienza, le associazioni potranno proseguire le attività di sostegno alle persone arrivate dalla rotta balcanica che si radunano davanti alla stazione.

I tre provvedimenti notificati dalla Questura nelle scorse settimane limitavano l’assistenza a due ore al giorno, dalle 16 alle 18, ed escludevano il fine settimana. Il Tar ha ritenuto che, allo stato, l’attività di assistenza emergenziale svolta dai ricorrenti prevalga sulle altre esigenze menzionate negli atti e che l’esecuzione delle misure potrebbe arrecare pregiudizi gravi e irreparabili alle persone bisognose di aiuto.

Il decreto riconosce tuttavia le preoccupazioni della Questura riguardo a possibili turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai rischi per le attività economiche e commerciali, nonché per le manifestazioni e la libera circolazione nell’area. Per conciliare esigenze diverse, il Tribunale ha indicato che l’assistenza andrebbe svolta in appositi spazi urbani dotati di servizi per tutelare dignità e sicurezza dei beneficiari e il decoro urbano, invitando il Comune di Trieste a individuare un luogo idoneo per il volontariato.

La vicenda ha provocato reazioni politiche. Il sindaco Roberto Dipiazza, sul sito del quotidiano Il Piccolo, ha dichiarato che non concederà un luogo alle onlus di piazza Libertà e ha definito i volontari «nemici miei e della città». L’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, intervenuto a Tele4, ha definito la sospensione «pericolosa» nel caso in cui fossero confermate le preoccupazioni espresse dalla Questura; ha inoltre annunciato che i presidi delle forze dell’ordine in piazza proseguiranno almeno fino all’udienza e ha ricordato che dall’ordinanza «non si sono più verificati episodi» legati all’ordine pubblico e alla sicurezza.

La vicenda era stata raccontata nei giorni scorsi a Splendida Cornice, su Rai 3, dove l’attivista Veronica Vaglica ha spiegato di essere stata sanzionata insieme ad altri volontari, tra cui Fornasir, in seguito all’ordinanza che vietava la distribuzione di pasti, coperte e cure ai migranti in piazza Libertà durante i fine settimana. La multa prevista non è stata ancora quantificata con precisione, ma partirebbe da almeno 1.000 euro e potrebbe aumentare sino a diverse migliaia.