La Polizia di Stato di Venezia ha eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di un giovane italiano di vent’anni, condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione per una serie di reati commessi quando era ancora minorenne tra il 2020 e il 2022.



L’ordinanza è stata emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. A dare esecuzione al provvedimento è stata la Squadra Mobile della Questura lagunare, che ha seguito il fascicolo fino alla localizzazione del ragazzo.



Le condanne riguardano diversi episodi delittuosi. Nel provvedimento sono elencati reati contro la persona e contro il patrimonio: rapine, estorsioni e lesioni personali. Gli episodi si sono verificati nell’arco temporale indicato e si sono svolti principalmente in contesti giovanili e in aggregazioni di minorenni.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, molte delle condotte contestate hanno avuto carattere intimidatorio o violento e hanno incluso la sottrazione di beni di vario tipo. Tra gli oggetti di cui è stata denunciata la sottrazione figurano accessori per smartphone, somme di denaro e monopattini.



Per individuare il ventenne, la Squadra Mobile ha attivato servizi di osservazione discreti sul territorio. Le attività investigative sono state supportate dall’analisi dei dati presenti nelle banche dati e da attività di o.s.int., strumenti impiegati per ricostruire movimenti e rapporti utili all’esecuzione della misura.



L’operazione a Venezia si inserisce in un quadro più ampio di interventi della Questura finalizzati a contrastare le forme più gravi di devianza giovanile nel capoluogo e in provincia. Diversi uffici della Questura hanno collaborato nell’attività, secondo quanto riportato dalla stessa autorità di pubblica sicurezza.



Dalle verifiche eseguite dagli agenti è emerso che gli episodi, pur essendosi svolti quando l’indagato era minorenne, hanno avuto conseguenze tali da portare a una condanna definitiva una volta giunti a sentenza. La misura cautelare eseguita è quindi il compimento di un percorso giudiziario già definito.



Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il giovane è stato trasferito in un istituto penale p er minorenni.

La Questura di Venezia ha reso noto che le attività continueranno nell’ambito delle iniziative volte a limitare i fenomeni di criminalità giovanile, mantenendo alta la collaborazione tra le diverse articolazioni operative coinvolte.