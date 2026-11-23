FOLLONICA — Sul campo della cittadina maremmana si è decisa la Coppa Italia 2026 di minigolf: a trionfare è stata la squadra di casa, l’Asd MC Follonica, che nella finale ha superato la detentrice del titolo, l’Asd MGC Novi Ligure, ottenendo il trofeo davanti al proprio pubblico.



La finale ha fatto da ultimo atto ai Campionati Nazionali 2026. Otto club, qualificati attraverso il Circuito nazionale a Squadre 2026, si sono dati battaglia per il titolo nella manifestazione ospitata in provincia di Grosseto.



La fase a gironi ha messo in evidenza equilibrio e tensione agonistica, con risultati che hanno rimandato il verdetto alle sfide a eliminazione diretta. Dalla griglia dei gironi sono emerse le quattro formazioni ammesse alle semifinali: la campionessa uscente Asd MGC Novi Ligure, la squadra di Cusano Milanino, l’Asd GSP Vergiate e i padroni di casa dell’Asd MC Follonica.



Nelle semifinali si sono decise le contendenti per il titolo e per il podio. Le due sfide hanno selezionato le formazioni che si sono poi presentate nelle partite con la posta più alta della giornata: quella per la Coppa e quella per il terzo posto.



Il match per il terzo e quarto posto ha visto l’Asd GSP Vergiate avere la meglio sull’Asd MC Cusano Milanino. Con questo risultato Vergiate si è assicurata il bronzo, salendo sul gradino più basso del podio e chiudendo la propria partecipazione con una vittoria di rilievo.



Il confronto finale ha contrapposto i padroni di casa di Follonica alla formazione di Novi Ligure, campione in carica. L’incontro è rimasto incerto fino all’ultimo momento: gli atleti locali hanno mantenuto nervi saldi e consistenza tecnica, riuscendo a piegare la resistenza dell’avversaria e a sollevare la Coppa Italia davanti alla propria tifoseria.



Per l’Asd MC Follonica si tratta di un successo maturato sul campo di casa, in una competizione che ha rappresentato il culmine della stagione agonistica nazionale. Per l’Asd MGC Novi Ligure, la sconfitta segna il passaggio del titolo, pur confermando la squadra tra le protagoniste del minigolf tricolore.



Alle spalle del podio, la classifica finale registra la posizione dell’Asd MC Cusano Milanino, seguita a pari merito dall’Asd SV Naturno e dall’Asd MSC Sanremo. Chiudono la graduatoria, anch’esse a pari merito, l’Asd GSP Lozza e l’Asd GSP Relax Time.



Questa la classifica finale. Sul gradino più alto del podio Asd MC Follonica, seguita dall’Asd MGC Novi Ligure e dall’Asd GSP Vergiate. Dietro di loro l’Asd MC Cusano Milanino e, a pari merito, l’Asd SV Naturno ed Asd MSC Sanremo. Sempre a pari merito chiudono la classifica l’Asd GSP Lozza e l’Asd GSP Relax Time.