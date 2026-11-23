C’è una Venezia che tutti conoscono a memoria, fatta di cartoline ripetute all’infinito, folla compatta e leggende tramandate per pigrizia. Poi c’è la Venezia che si rivela solo quando rallenti il passo, alzi lo sguardo, entri nelle corti silenziose e ti chiedi come funzionava davvero la città quando era il cuore pulsante di una Repubblica commerciale e diplomatica.

È proprio questo il filo conduttore dell’incontro e della presentazione in programma giovedì 26 Novembre 2026 a Mestre in via Aleardi 36 nella Sala Sant’Antonio della Chiesa Sacro Cuore. Un appuntamento dedicato a una Venezia segreta raccontata senza filtri, partendo dalle fonti, dalle tradizioni e dalla vita quotidiana di chi questa città l’ha abitata, attraversata e amministrata. L’Ingresso è Libero e Gratuito.

Un viaggio tra campi, corti, rii e antiche botteghe

L’itinerario che porterò sul palco attraversa i sestieri più vivi e stratificati — da Santa Croce a San Polo fino al cuore di Rialto e ai suoi dintorni — mettendo insieme i tanti fili che compongono l’identità meno scontata della città:

Le regole, i mercati e la vita di ogni giorno: non solo scorci suggestivi, ma un sistema preciso dove si incrociavano giustizia, finanza, traffici marittimi e lavoro quotidiano. Dalle antiche voci e leggi della piazza ai meccanismi economici della Serenissima, fino ai mercati dove arrivavano i prodotti della laguna e del mare sotto l’occhio attento dei controllori.

non solo scorci suggestivi, ma un sistema preciso dove si incrociavano giustizia, finanza, traffici marittimi e lavoro quotidiano. Dalle antiche voci e leggi della piazza ai meccanismi economici della Serenissima, fino ai mercati dove arrivavano i prodotti della laguna e del mare sotto l’occhio attento dei controllori. Il mondo del vino, delle botteghe e delle tradizioni: il racconto delle antiche poste e dei luoghi di ritrovo popolari, le distinzioni concrete tra locali e licenze che regolavano la vita cittadina, i sapori schietti e autentici — lontani dalle mode da vetrina — e gli oggetti di uso quotidiano che parlano di una cucina e di una socialità vere.

il racconto delle antiche poste e dei luoghi di ritrovo popolari, le distinzioni concrete tra locali e licenze che regolavano la vita cittadina, i sapori schietti e autentici — lontani dalle mode da vetrina — e gli oggetti di uso quotidiano che parlano di una cucina e di una socialità vere. Chiese, corti e personaggi tra cronaca e memoria: quei campi e quelle corti appartate che custodiscono passaggi decisivi, trasformazioni urbanistiche e architettoniche, figure artistiche o storiche legate a questi luoghi, famiglie che hanno segnato la città e vicende rimaste tra carte d’archivio, cronache, leggende e racconti tramandati.

Verità storica contro luoghi comuni

Uno degli aspetti che più mi sta a cuore — sia nello scrivere che durante le presentazioni — è fare chiarezza tra racconto popolare e storia documentata. Venezia ha già abbastanza fascino autentico da non aver bisogno di date inventate, primati presunti o etichette gonfiate: rimettere a posto i fatti, distinguere ciò che è accaduto davvero da ciò che è solo suggestione e ridare spessore ai dettagli rende ogni passeggiata molto più viva.

Tra ricerca, immagini, libri e racconti dal vivo

Questo incontro nasce da un lavoro continuo che unisce ricerca storica, osservazione sul campo, fotografia, video e scrittura — tra gli articoli sul mio blog e sulle testate online, i contenuti visivi e i libri dedicati alla scoperta di Venezia. Sarà l’occasione per mostrare immagini, condividere appunti e storie poco battute, e dialogare dal vivo su come guardare la città con occhi più attenti e curiosi.

Quando: Giovedì 26 Novembre 2026

Giovedì 26 Novembre 2026 Dove: Sala Sant’Antonio / Parrocchia Sacro Cuore / via Aleardi 63 Mestre

Sala Sant’Antonio / Parrocchia Sacro Cuore / via Aleardi 63 Mestre Ingresso: Libero e Gratuito – contatti cell. 3792361750

Se passi da quelle parti — o se segui questi racconti — ci vediamo in sala per continuare a esplorare insieme la Venezia che non si ferma alla superficie.