La settima puntata di Amici 26 andrà in onda oggi pomeriggio, lunedì 22 novembre, a partire dalle 14 su Canale 5. La registrazione si è svolta giovedì scorso: le anticipazioni riportate da Superguidatv svelano ospiti, classifica e alcune tensioni in studio.

Ospiti e giurie

Tra gli ospiti annunciati c’è Sarah Toscano, vincitrice del talent, che sarà in studio per presentare due date del suo tour al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma. Si esibiranno inoltre Napoleone e Amelie con il brano “Innamorati al piano bar”. Per le giurie Maria De Filippi ha chiamato Carlo Verdone per la gara di canto e Irma Di Paola per quella di ballo.

Classifica di canto

Al primo posto della gara di canto si è piazzata Shari, allieva di Rudy Zerbi, con l’interpretazione di Bette Davis Eyes; per lei è prevista la possibilità di incidere un brano con l’orchestra sinfonica Zenit. Ultimo in classifica è risultato Nicolò dopo l’esibizione su Killing me softly. La graduatoria completa è: Shari; Saitta (con Pensa, pezzo riscritto); Aura (Tu si na’ cosa grande); Kashmere e Tiaso a pari merito (Kashmere ha cantato Ma quale idea, Tiaso You’ve got a friend); Andrea Heros (Emozioni); Nicolò.

Classifica di ballo

Napo, allievo di Ambra Angiolini, ha conquistato il primo posto nella gara di ballo e si è aggiudicato la possibilità di volare a Londra per lavorare con un coreografo. All’ultimo posto è finita Charli, che Lorella Cuccarini ha deciso di mandare direttamente in sfida dopo il passo a due con Michele. L’ordine completo: Napo; Benedetta (tango con il professionista Francesco); Lollo; Clara; Riccardo; Charli.

Altre dinamiche in puntata

Durante la registrazione sono stati assegnati i compiti dei professori: Riccardo, allievo di Lorella, ha eseguito una coreografia preparata da Celentano, ma ha ricevuto voto zero; nonostante ciò Lorella Cuccarini ha apprezzato l’impegno e la maglia non è stata sospesa. I Jed hanno difeso il banco contro Denim e, giudicati da Carlo Di Francesco, hanno vinto lo scontro: per il giudice i Jed sono sembrati più sicuri sul palco rispetto allo sfidante.

In ambito sportivo, India — atleta di judo — ha affrontato la sua sfidante e l’ha battuta in tempi rapidi, assicurandosi la permanenza nella scuola.

Gossip e tensioni tra i professori

Maria De Filippi ha confermato la voce sulla relazione tra Samurai Jay, responsabile artistico di questa edizione, e la ballerina professionista Isobel Kinnear. Non sono mancate le prime liti tra i docenti: Zerbi e Amadeus hanno scritto per Nicolò e per la classifica stilata da Carlo Verdone; la maestra Celentano — che all’inizio della puntata ha festeggiato il compleanno con torta e candeline — e Lorella Cuccarini sono state protagoniste di un acceso battibecco.

Appuntamento dunque a oggi pomeriggio su Canale 5 per la trasmissione completa.