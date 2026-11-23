Una perturbazione di origine atlantica ha segnato la giornata di domenica 22 novembre, portando piogge e rovesci su gran parte dell’Italia e un generale rafforzamento dei venti. La notizia è stata diffusa dalla Redazione il 22 novembre 2026 alle 10:28.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana e un’allerta gialla su settori di altre sette regioni, citando Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Lazio e Molise, oltre alla stessa Toscana.

La situazione più critica è segnalata nel nord-ovest della Toscana, dove l’allerta arancione riguarda i territori di Lunigiana, Versilia, Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima. Le principali criticità attese sono legate alle precipitazioni, con possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori, allagamenti localizzati e fenomeni franosi nelle aree più esposte.

Secondo le previsioni, il maltempo potrebbe protrarsi nei giorni successivi: all’inizio della settimana è atteso un fronte freddo, a cui seguirà un nuovo vortice perturbato con piogge e possibili nevicate a bassa quota.

Le elaborazioni meteorologiche indicano come momento significativo la metà della settimana, quando una configurazione favorevole potrebbe determinare nuove precipitazioni accompagnate da un ulteriore calo delle temperature.