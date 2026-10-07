Venezia Sounds 2026: Elisa, Morcheeba, Róisín Murphy e Motta all’Arsenale in funzione della ricerca

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Musica internazionale e solidarietà torneranno a incontrarsi nel cuore dell’Arsenale: il 24 ottobre le Tese delle Nappe ospiteranno Venezia Sounds, concerto benefico organizzato da Fondazione Giancarlo Ligabue e Medicine Rocks con la direzione artistica di Samuel Romano. L’appuntamento, che intende sostenere studi e ricerche scientifiche, porterà sul palco nomi di rilievo della scena pop e rock europea.



La serata sarà condotta da Marco Maccarini e Federico Russo e offrirà oltre otto ore di musica. Tra gli artisti confermati figurano i britannici Morcheeba, realtà storica del trip hop con oltre dieci milioni di dischi venduti, e la cantante e polistrumentista Elisa. Completano il cartellone Motta, Emma Nolde, The Zen Circus, Róisín Murphy e Alioscia dei Casino Royale, quest’ultimo in veste di dj set.

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L’evento è nato nel 2019 su impulso della Fondazione Giancarlo Ligabue e dell’associazione Medicine Rocks in memoria di Tomaso Cavanna. Negli anni si è consolidato come manifestazione che unisce intrattenimento e raccolta fondi: fino ad oggi, sono stati raccolti complessivamente 300.000 euro, di cui 158.000 derivanti dal concerto del 2025 che registrò il sold out.



I proventi dell’edizione 2026 saranno destinati a due realtà scientifiche partner. Una parte finanzierà gli studi sull’immunoterapia oncologica condotti dall’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, sotto la guida del professor Antonio Sica. L’altra sosterrà le ricerche biomediche del VIMM – Veneto Institute of Molecular Medicine, in particolare gli studi sulle malattie neurodegenerative coordinati dalla professoressa Cecilia Laterza.



Le Tese dell’Arsenale si animeranno già nel primo pomeriggio. Dalle 18.30 apriranno gli stand enogastronomici che contribuiranno con le consumazioni all’aumento dei fondi destinati alla ricerca. L’inizio del concerto è fissato per le 19.30 e proseguirà fino a tarda notte; per agevolare il deflusso, gli organizzatori hanno previsto un potenziamento del servizio di vaporetti.



Samuel Romano, alla direzione artistica, ha voluto una line up che connette nomi italiani e internazionali e favorisca inedite contaminazioni sul palco. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’energia del pubblico in risorse concrete per il progresso medico-scientifico, mantenendo allo stesso tempo il carattere di festa collettiva che ha contraddistinto le precedenti edizioni.



Accanto ai partner istituzionali, l’elenco dei sostenitori è lungo e variegato: aziende del settore alimentare, alberghiero, della produzione tecnica e di servizi hanno aderito con sponsorizzazioni di diverso livello. La manifestazione coinvolge quest’anno più di cinquanta realtà sostenitrici, contribuendo così a una rete di supporto che amplia l’impatto della raccolta fondi.



L’appuntamento è per il 24 ottobre alle Tese delle Nappe dell’Arsenale, con apertura degli stand alle 18.30 e inizio del concerto alle 19.30. Il ricavato della serata sarà destinato a finanziare gli studi sull’immunoterapia oncologica dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e le ricerche biomediche avanzate di VIMM – Veneto Institute of Molecular Medicine.