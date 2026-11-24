La rubrica World24 di Rai News 24 è andata in onda il 23 novembre 2026 con la programmazione consueta: il format è trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 21:30 alle 21:45.

La responsabilità del coordinamento programmi è affidata alla Redazione Esteri. La puntata è curata e condotta da Andrea Gerli, Annamaria Esposito, Aldo Anziano, Silvia Arcelli, Andrea Vaccarella, Veronica Fernandes, Ilario Piagnerelli, Marina Lalovic, Emma Farnè, Carlotta Macerollo, Raffaella Cosentino, Alessandro Carboni e Katia Cerratti.

In supporto alla conduzione risultano indicate come assistenti Aurora Corbi e Chiara Cassarà.

La rubrica copre più aree tematiche: Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero e Viaggi e turismo.

La trasmissione fa parte dell’offerta informativa di Rai News 24 e viene curata dalla redazione Esteri con il team sopra indicato.